Iran tiêu diệt kho UAV của Ukraine tại Dubai, Ukraine lập tức lên tiếng

Một chiếc UAV của Ukraine được thử nghiệm tị Kiev.

Trong một tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước, Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết: “Khi các địa điểm ẩn náu của chỉ huy và binh sĩ Mỹ tại Dubai bị nhắm mục tiêu… một kho hệ thống chống UAV của Ukraine đặt tại Dubai để hỗ trợ quân đội Mỹ… cũng đã bị tấn công và phá hủy.”

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực hiện chuyến thăm không báo trước tới UAE vào đầu ngày thứ Bảy, nơi ông cho biết hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng.

Theo phía Iran, cuộc tấn công được thực hiện như một phần của chiến dịch phối hợp giữa lực lượng không quân và hải quân của IRGC.

Vào thời điểm đó, có 21 công dân Ukraine tại cơ sở này.

Hiện chưa có thông tin về số phận của những người Ukraine tại nhà kho, nhưng tuyên bố thừa nhận họ có thể đã thiệt mạng. Ông Zolfaghari lưu ý rằng những người Ukraine này đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để hỗ trợ lực lượng Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố rằng các cơ sở chứa quân nhân Mỹ cũng bị tấn công cùng lúc, và cho biết đã chịu "thiệt hại đáng kể".

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Georgiy Tykhyi, đã phủ nhận vụ tấn công nhằm vào các chuyên gia Ukraine trong một bình luận với các nhà báo.

"Đây là lời nói dối, và chúng tôi chính thức bác bỏ thông tin này" - ông nói và cáo buộc Iran tung tin giả.

Trước đó, Tehran tuyên bố rằng toàn bộ lãnh thổ Ukraine đang trở thành mục tiêu tấn công của Iran .

Trong khi đó, ông Zelensky khẳng định chính phủ Mỹ đã yêu cầu Ukraine giúp đỡ bảo vệ các căn cứ của họ ở Trung Đông khỏi các cuộc tấn công của Iran.