Nóng: Căng thẳng với Iran leo thang, Mỹ rút quân tại căn cứ lớn nhất Trung Đông

Theo Metro, lệnh rút quân của Tổng thống Donald Trump như một biện pháp phòng ngừa sau lời cảnh báo của Tehran về việc nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực nếu nhà lãnh đạo này can thiệp vào các cuộc biểu tình ở Iran.

Al Udeid là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông với khoảng 10.000 binh sĩ đang đóng quân, đồng thời là trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Tổng thốngMỹ Donad Trump trong chuyến thăm căn cứ Al Udeid hồi năm ngoái - Ảnh: LỰC LƯỢNG KHÔNG QUÂN THUỘC BỘ TƯ LỆNH TRUNG TÂM MỸ

Không phải tất cả sẽ sẽ rời đi nhưng căn cứ này từng di chuyển nhiều binh lính nhất vào mùa hè năm 2025, khi Mỹ tấn công các địa điểm hạt nhân ở Iran.

Phía Qatar cho biết các biện pháp này được thực hiện "để ứng phó với căng thẳng khu vực hiện tại".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đội ngũ an ninh quốc gia của ông Donald Trump đang cân nhắc một loạt các biện pháp đối phó tiềm năng đối với Iran sau khi số người được báo cáo là thiệt mạng do cuộc biểu tình ngày càng tăng sốc.

Hồi đầu tuần, ông Donald Trump nói với các phóng viên trên chyên cơ Không lực Một rằng Mỹ đang xem xét "một số phương án rất khả thi" liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Iran.

Khi được hỏi về những lời đe dọa trả đũa của Iran, tổng thống Mỹ nói: "Nếu họ làm vậy, chúng tôi sẽ đáp trả họ ở mức độ chưa từng có trước đây."

Các nguồn tin giấu tên đã tiết lộ với truyền thông rằng biện pháp nhắm vào Iran có thể bao gồm các cuộc tấn công mạng và các cuộc tấn công trực tiếp từ phía Mỹ hoặc Israel .

Tehran đã cảnh báo rằng quân đội Mỹ và Israel sẽ là "mục tiêu hợp pháp" nếu Mỹ sử dụng vũ lực để bảo vệ người biểu tình.