Tiêm kích Typhoon của Italy trúng đòn tập kích từ Houthi

Hôm 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho biết chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon đang nằm tại bãi đỗ riêng ở sân bay quân sự King Fahd của Ả Rập Xê Út thì bất ngờ bị trúng đạn trong cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Dù có thông tin cho rằng chiếc tiêm kích bị phá hủy, nhưng mức độ thiệt hại vẫn chưa được giới chức Italy tiết lộ.

“Không có nhân sự nào của Italy bị ảnh hưởng. Không có thiệt hại nào khác đối với phương tiện hay hạ tầng mà quân đội Italy sử dụng. Chỉ có một chiếc tiêm kích đang đậu ở khu vực phân tán của căn cứ bị trúng đạn”, ông Crosetto nói.

Lực lượng không quân Italy điều khiển tiêm kích Eurofighter Typhoon. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Giới chức Italy không cung cấp hình ảnh, số hiệu máy bay, đánh giá kỹ thuật, phân loại thiệt hại hoặc kế hoạch phục hồi liên quan đến chiếc tiêm kích Typhoon. Theo ông Crosetto, tình hình đang được theo dõi sát sao nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa đối với quân nhân Italy.

Kể từ tháng 3, Italy điều 4 tiêm kích Typhoon tới đồn trú ở Ả Rập Xê Út nhằm hỗ trợ đồng minh vùng Vịnh phòng thủ trước chiến dịch tấn công trả đũa từ Iran. Nhiều quốc gia khu vực và Italy thành lập lực lượng tác chiến hiệp đồng với máy bay cảnh báo sớm E-550A, tiêm kích Typhoon, vận tải cơ C-130J, máy bay tiếp dầu KC-130J, radar cảnh giới AN/TPS-77 và tổ hợp chống UAV ACUS-E.

Eurofighter Typhoon hay còn gọi là EF-2000 là một trong những máy bay chiến đấu đa năng hàng đầu thế giới, do các nước Liên minh châu Âu gồm Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha phát triển. Ra mắt từ đầu những năm 2000, tiếm kích Typhoon không chỉ nổi bật với khả năng không chiến vượt trội mà còn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các sứ mệnh phòng không hiện đại.

Trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, không quân Italy đang sở hữu 93 tiêm kích Typhoon, gồm 79 chiếc thuộc phiên bản chiến đấu đa năng F-2000A và 14 máy bay huấn luyện TF-2000A với chi phí sản xuất ước tính khoảng 123 triệu USD.

Đây không phải lần đầu lực lượng Italy hứng chịu tổn thất về mặt khí tài quân sự do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.