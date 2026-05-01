Truyền thông Mỹ: Iran tăng tốc 'khai quật' tên lửa và đạn dược

Đài NBC News dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn thạo tin cho biết, Iran đã tăng cường "khai quật" các tên lửa và vũ khí khác từng được giấu dưới lòng đất hoặc nằm trong đống đổ nát do các đợt tấn công của Mỹ và Israel.

Các quan chức Mỹ nhận định Tehran đang tìm cách nhanh chóng khôi phục năng lực tên lửa và máy bay không người lái, qua đó duy trì khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự trong khu vực nếu xung đột tái diễn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ họp với nhóm an ninh quốc gia để xem xét các phương án tiếp theo, bao gồm cả khả năng hành động quân sự nhằm mở lại eo biển Hormuz và xử lý chương trình hạt nhân của Iran.

Theo các nguồn tin, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, dự kiến sẽ báo cáo trực tiếp về các lựa chọn quân sự cũng như tình hình thực thi lệnh phong tỏa hiện nay. Quyết định cuối cùng của Washington sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hồi đầu tháng cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy Iran đang cố gắng khôi phục năng lực quân sự của nước này. "Chúng tôi biết họ đang di chuyển những tài sản quân sự nào và di chuyển chúng đến đâu", ông nói.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, quân đội Mỹ đã đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra, đồng thời khẳng định: "Tên lửa đạn đạo, các cơ sở sản xuất của Iran đã bị phá hủy, hải quân của họ bị đánh chìm và các lực lượng ủy nhiệm của họ bị suy yếu".

Theo bà Anna Kelly, sau chiến dịch quân sự thành công này, "Tổng thống Trump nắm mọi lựa chọn trong tay. Tuy nhiên, ông luôn ưu tiên ngoại giao, như đã chỉ thị các nhà đàm phán Mỹ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân".

Iran khẳng định vẫn có khả năng tiến hành các hoạt động quân sự

Mặc dù Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã đưa ra những tuyên bố dứt khoát rằng quân đội Iran gần như đã bị đánh bại hoàn toàn, nhưng tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì nhiều năng lực quân sự mà họ có trước khi chiến tranh bắt đầu.

Theo NBC News, nước này vẫn còn nhiều tên lửa đạn đạo, hơn một nửa số máy bay và phần lớn lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Các nguồn tin cho biết Iran gần đây đã tăng tốc thu hồi vũ khí khi nguy cơ chiến sự quay trở lại gia tăng, trong bối cảnh các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột rơi vào bế tắc.

Giới chuyên gia nhận định Tehran có thể đã bảo toàn một phần kho vũ khí bằng cách sử dụng mồi nhử và phân tán khí tài trước khi xung đột nổ ra, đồng thời chôn giấu các bệ phóng và tên lửa để tránh bị phát hiện.

Dù những đợt không kích của Mỹ và Israel đã gây tổn thất đáng kể, các quan chức Mỹ thừa nhận Iran vẫn còn khả năng quân sự nhất định, làm dấy lên lo ngại về một vòng leo thang mới trong khu vực.

