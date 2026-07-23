Vụ cháy xe khách ở Đồng Nai: Ám ảnh chuyến đi định mệnh của một gia đình trẻ

Nước mắt người mẹ trước bốn cỗ quan tài

Sáng 23/7, con đường dẫn vào thôn Phương Cựu 2, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa phủ một không khí u buồn, trái ngược với cái nắng oi ả vốn quen thuộc của vùng đất muối và gió biển.

Người dân đến viếng đám tang.

Trong con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà cấp 4, người thân, bạn bè và hàng xóm lặng lẽ đến viếng vợ chồng anh Lê Công Đoàn (28 tuổi), chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm (24 tuổi) cùng hai con nhỏ mới 2 và 4 tuổi. Cả gia đình là nạn nhân trong vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai rạng sáng 21/7.

Đêm 22/7, thi thể bốn nạn nhân được đưa về quê nhà để an táng. Từ khi nhận hung tin, bà Mai Thị Hoàng (47 tuổi) gần như suy sụp. Ngồi lặng trước bốn cỗ quan tài đặt giữa căn nhà, người mẹ chỉ biết lặng lẽ khóc trước nỗi đau quá lớn. "Vợ chồng nó chỉ nói đưa các con vào TP.HCM khám bệnh rồi về luôn. Không ngờ giờ tôi lại đón các con, các cháu trong hoàn cảnh này", bà Hoàng nghẹn ngào.

Theo lời bà Hoàng, chiều 20/7, anh Đoàn báo sẽ đưa con gái út vào TP.HCM khám viêm tai vì điều trị ở quê không thuyên giảm, bệnh ngày càng nặng. Tiện chuyến đi, vợ chồng anh cũng đưa con trai lớn đi khám do cháu bị suy dinh dưỡng.

Gia đình lên xe khách lúc 22h cùng ngày, dự kiến đến TP.HCM vào rạng sáng để kịp đưa các con vào bệnh viện khám sớm, rồi tối sẽ trở về quê. Thế nhưng, đó lại là chuyến đi cuối cùng của gia đình trẻ.

Bà Mai Thị Hoàng (áo đen) suy sụp trước nỗi đau quá lớn.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 2h ngày 21/7, xe khách biển kiểm soát 50E-447.02, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu (Khánh Hòa), bốc cháy sau khi xảy ra tai nạn tại Km1839 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai. Vụ việc khiến 7 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế buồn ngủ, không làm chủ tốc độ, để xe đâm vào ta luy. "Đến giờ tôi vẫn không tin chuyện đã xảy ra", bà Hoàng bật khóc.

Bà Hoàng cho biết, anh Đoàn là con trai thứ hai trong gia đình. Nghỉ học từ sớm, anh luôn chăm chỉ làm lụng, phụ giúp cha mẹ. Sau nhiều năm làm đủ nghề và phải nghỉ việc gần hai năm vì dịch COVID - 19, đầu năm 2022 anh vào làm công nhân tại một công ty chế biến, đóng gói tôm đông lạnh, cách nhà khoảng 3km. Tại đây, anh gặp rồi nên duyên với chị Diễm, người làm cùng công ty.

Sau khi kết hôn, vợ chồng anh Đoàn sống cùng cha mẹ trong căn nhà cấp 4 ở thôn Phương Cựu 2. Thu nhập công nhân không cao, trong khi vợ chồng anh phải nuôi hai con nhỏ nên cuộc sống luôn chật vật. Hằng ngày, bà Hoàng buôn bán ở chợ, còn chồng bà làm phụ hồ để trang trải cuộc sống. "Chúng tôi cũng tính cho con một mảnh đất, cất căn nhà riêng để ra ở, nhưng chưa kịp thực hiện thì mọi chuyện đã thành ra thế này", bà Hoàng nói trong nước mắt.

Ai cũng quý mến đôi vợ chồng trẻ

Đến viếng đám tang, ông Mai Văn Chinh, hàng xóm và cũng là bạn làm nghề phụ hồ với cha anh Đoàn, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo ông Chinh, vợ chồng anh Đoàn hiền lành, hòa đồng, chịu khó làm ăn nên ai trong thôn cũng quý mến. "Nghe tin cả gia đình gặp nạn, ai cũng đau xót. Là hàng xóm, cũng là bạn thợ của cha các cháu, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời chia buồn và mong các cháu an nghỉ", ông Chinh nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Khắc Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Hải thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Đến thăm hỏi, động viên gia đình, ông Nguyễn Khắc Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Hải, cho biết chính quyền địa phương rất đau xót trước mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân. Địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể phối hợp hỗ trợ, giúp gia đình lo hậu sự và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.