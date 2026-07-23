Xúc động ngày trở về đất mẹ của người chiến sĩ sau hơn sáu thập kỷ xa quê

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của những ngày cả nước hướng về kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Đồng (Nghệ An) đã phối hợp cùng gia đình, dòng họ trang nghiêm tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi tại Nghĩa trang quê nhà.

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi sinh năm 1945 tại làng Phú Thọ (xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương (cũ), nay là thôn Phong Phú, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An). Tháng 8/1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, chàng thanh niên mới tròn 19 tuổi đã tình nguyện nhập ngũ, mang theo khát vọng cống hiến và niềm tin sắt son vào ngày đất nước thống nhất.

Ngày 29/11/1964, liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại phía sau bao khát vọng còn dang dở. Sau khi hy sinh, hài cốt của anh được quy tập về an táng tại địa bàn xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh) và luôn được chính quyền, nhân dân địa phương chăm sóc chu đáo bằng tất cả sự trân trọng, lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Thực hiện nguyện vọng của gia đình cùng chủ trương chăm lo người có công với cách mạng, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi đã được đưa về quê hương an táng. Sự trở về sau hơn 60 năm không chỉ giúp gia đình, dòng họ nguôi ngoai nỗi mong chờ, mà còn là niềm xúc động, tự hào của chính quyền và nhân dân địa phương.

Từ sáng sớm, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng đã tập trung tại nhà của liệt sĩ để chuẩn bị công tác đón nhận.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Đại Đồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ nói chung và liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi nói riêng.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn mãi là ngọn lửa thiêng thắp sáng truyền thống yêu nước của dân tộc. Mỗi sự trở về của người chiến sĩ không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập được đánh đổi bằng biết bao máu xương.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi khép lại trong không khí trang nghiêm, lắng đọng. Những nén hương thơm được thắp lên như lời tri ân sâu nặng của quê hương đối với người con đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Trong giây phút linh cữu liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà, nhiều người không giấu được xúc động. Sau hơn 60 năm xa quê, người chiến sĩ năm xưa đã hoàn thành hành trình trở về với nơi chôn nhau cắt rốn, trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, đồng đội và quê hương.

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi đã trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ, nơi tên tuổi và sự hy sinh của anh sẽ mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ, khắc ghi.