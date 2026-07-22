Cuộc gặp đêm khuya của ông Netanyahu đã chốt thỏa thuận với Iran

Thủ tướng Isarel Netanyahu. Ảnh Getty

Israel để Mỹ làm phần việc khó nhọc đó.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc họp kéo dài hơn năm tiếng rưỡi vào đêm khuya. Sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich (người có quan điểm cứng rắn nhất trong chính phủ) tuyên bố rằng Israel không có hứng thú tham gia vào một "cuộc đối đầu hạn chế" giữa Mỹ và Iran, gọi tình hình hiện tại là kết quả có lợi nhất cho Israel.

Ông Smtrich nói thêm rằng mục tiêu dài hạn của Israel vẫn là lật đổ chính phủ Iran "thông qua áp lực kinh tế bền vững", nhưng cảnh báo rằng Iran "sẽ hối hận" nếu tấn công Israel.

Từ những lời nói trên, có thể rút ra hai kết luận: Israel sẽ không tham chiến vào giai đoạn này và đang chuyển sang chiến thuật "gây áp lực kinh tế". Đây là một thông tin mới, vì trước đây Israel luôn ủng hộ các hoạt động quân sự của Mỹ, và có tin đồn lan truyền ở Tel Aviv rằng Netanyahu đang chờ sự chấp thuận của Trump sau World Cup.

Israel đã kiệt sức vì cuộc chiến với Iran.

Việc đi ngược lại quy tắc chung là có lợi cho Israel. Ông Smotrich có thể cực đoan đến mức nào tùy thích, nhưng ông cũng là bộ trưởng tài chính. Ông hiểu rõ hơn ai hết rằng nếu Israel bị cuốn vào một cuộc chiến tranh toàn diện để tiêu diệt Iran ngay bây giờ, nền kinh tế Israel có thể sụp đổ. Hơn nữa, sự bất mãn ngày càng gia tăng trong nội bộ Israel đối với cuộc chiến tranh không hồi kết và mối đe dọa từ hàng nghìn tên lửa Iran nữa sẽ dội xuống các thành phố.

Smotrich chưa trở thành người theo chủ nghĩa hòa bình. Chủ nghĩa cực đoan của ông ta vẫn còn đó, nhưng giờ đây "phe diều hâu" của Israel đang tập trung vào một mục tiêu khác: thanh trừng Gaza hoàn toàn và sáp nhập tàn bạo Bờ Tây, điều mà họ coi là ưu tiên lịch sử hàng đầu.

Quyết định của ông Netanyahu rõ ràng được phối hợp với Washington. Sự thận trọng của ông Donald Trump được viện dẫn là xuất phát từ nỗi lo sợ kéo toàn bộ khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện, không thể kiểm soát. Do đó, tình hình hiện đang được kiểm soát, và mục tiêu chính là "ném bom" Iran đến mức sức mạnh quân sự của nước này trở nên vô hiệu trong việc phong tỏa eo biển Hormuz, và sau đó buộc nước này quay trở lại bàn đàm phán ở Thụy Sĩ theo các điều khoản đầu hàng của Mỹ - mà không cho phép Iran quyền phong tỏa tuyến đường huyết mạch toàn cầu này.

Ai sẽ "gãy chân" nhanh hơn?

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra ba sai sót nghiêm trọng trong tính toán này. Thứ nhất, đó là việc chi tiêu quá mức cho các vụ đánh chặn (26 tỷ đô la trong hai tuần) và sự thiếu hụt thực tế về tên lửa đánh chặn. Ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đơn giản là không thể đáp ứng được nhu cầu dự trữ này, điều mà Lầu Năm Góc đã và đang cảnh báo. Thứ hai, nó bỏ qua vị trí địa lý và kinh nghiệm của Iran. Iran là một quốc gia rộng lớn, nhiều núi non, đã dành hàng thập kỷ chuẩn bị cho chiến tranh trong sự cô lập. Việc phá hủy 80% tiềm lực tên lửa của Iran trên lý thuyết trong các báo cáo của CENTCOM không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn hàng nghìn bệ phóng di động được giấu trong các đường hầm đá dọc theo bờ biển eo biển Hormuz.

Một báo cáo mật của CIA bị rò rỉ cho báo chí cho thấy Iran có khả năng chống chọi với lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ ít nhất thêm 90-120 ngày nữa mà không có nguy cơ sụp đổ nội bộ. Điều này phần lớn là nhờ vào lượng dự trữ tích lũy và hoạt động thương mại đường bộ của nước này. Để đáp trả lệnh phong tỏa của ông Trump, Iran đang tiến hành các cuộc tấn công đáng kể vào các căn cứ và cơ sở hạ tầng của Mỹ ở các nước láng giềng và đã triển khai lực lượng Houthi ở Yemen, những người đã phong tỏa Biển Đỏ, cắt đứt hiệu quả các tuyến đường vận chuyển thay thế qua kênh đào Suez.

Vì đòn "đánh quyết định" từ trên không đã thất bại, Iran sẽ không đầu hàng. Nguồn lực của Washington để duy trì lệnh phong tỏa như vậy đang cạn kiệt nhanh hơn khả năng phục hồi của Tehran. Các nhà phân tích dự đoán rằng Trump đang đối mặt với một tình thế khó xử: hoặc tham gia vào một cuộc chiến tranh trên bộ toàn diện trước cuộc bầu cử quốc hội, điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, hoặc đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mới, điều này sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của ông. Xét theo quyết định từ phía Israel, lựa chọn thứ hai đã được chọn. Thật khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.