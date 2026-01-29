Iran coi mọi cuộc tấn công của Mỹ là lời tuyên chiến

Cảnh báo được ông Ali Shamkhani, Cố vấn hàng đầu của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, công bố trên mạng xã hội bằng tiếng Do thái tối qua. Quan chức Iran nêu rõ: mọi hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, cho dù xuất phát từ bất kỳ nơi nào và dưới bất kỳ cấp độ nào, cũng đều bị coi là sự khơi mào chiến tranh. Đòn giáng trả của Iran sẽ là tức thì, toàn diện và chưa từng có tiền lệ, nhắm thẳng vào kẻ gây hấn, vào trái tim của Tel Aviv (Israel) và vào tất cả những bên hỗ trợ cho hành vi gây hấn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tháng qua, Cố vấn hàng đầu của Đại giáo chủ Iran cảnh báo về đòn giáng trả tức thì của quốc gia Hồi giáo đối với mọi hành vi gây hấn từ bên ngoài nhằm vào nước này. Ngay trước tuyên bố của Cố vấn Shamkhani, phái bộ Iran tại Liên hợp quốc cũng ra tuyên bố khẳng định nước này sẽ tự vệ và đáp trả mạnh mẽ chưa từng có, trong trường hợp bị khiêu khích.

Cảnh báo đầy răn đe của giới chức Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đang triển khai thêm một tổ hợp tác chiến tàu sân bay mới đến Trung Đông, sẵn sàng cho hành động can thiệp quân sự vào Iran trong trường hợp cần thiết. Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) đầu tuần này xác nhận tổ hợp tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu hộ tống, đã được triển khai đến Trung Đông trong sứ mệnh duy trì an ninh và ổn định tại khu vực.

Về phản ứng của các nước với tình hình căng thẳng hiện nay xung quanh vấn đề Iran, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỹ Hakan Fidan hôm qua khẳng định việc tấn công Iran và khơi mào chiến tranh là sai lầm. Theo ông Fidan, Mỹ nên bắt đầu đàm phán hạt nhân với Iran, bởi Tehran đang rất sẵn sàng cho hướng đi này.

Trong khi đó, trong một phát ngôn mang đầy tính cảnh báo từ Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng sự tồn vong của Chính phủ Iran chỉ còn tính bằng ngày.