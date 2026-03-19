Vụ ồn ào với nhạc sĩ Minh Khang: Chỉ một cú "bấm đăng", từ đúng có thể thành sai

Vụ việc liên quan đến nhạc sĩ Minh Khang và một tài xế xe công nghệ đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận, không chỉ ở khía cạnh ứng xử mà còn đặt ra nhiều vấn đề pháp lý đáng lưu tâm, đặc biệt là quyền sử dụng hình ảnh cá nhân và cách xử lý khi phát sinh mâu thuẫn.

Theo góc nhìn pháp lý, Luật sư Trần Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Luật Nhật Việt, cho rằng việc tài xế tự ý đăng tải video có hình ảnh khách hàng lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý là hành vi xâm phạm quyền nhân thân. Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được sự chấp thuận của người có hình ảnh. Đồng thời, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 cũng xác định hình ảnh là một dạng dữ liệu cá nhân, mọi hành vi thu thập, xử lý và công khai đều cần sự đồng ý của chủ thể.

Do đó, ngay cả trong trường hợp tài xế cho rằng mình bị xúc phạm và đăng video nhằm "tự vệ", hành vi phát tán hình ảnh người khác lên mạng xã hội vẫn bị xem là trái pháp luật. Tùy mức độ, người vi phạm có thể bị buộc gỡ bỏ nội dung, xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại và thậm chí bị xử phạt hành chính theo quy định.

Ở chiều ngược lại, phía hành khách cũng không hoàn toàn "vô can". Nếu có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, sử dụng lời lẽ thô tục hoặc gây rối trật tự công cộng, cá nhân đó có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thực tế, nhạc sĩ Minh Khang đã thừa nhận có lời nói thiếu kiểm soát và gửi lời xin lỗi, cho thấy lỗi không chỉ xuất phát từ một phía.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là pháp luật không cho phép cá nhân sử dụng hành vi trái pháp luật để đáp trả hành vi sai trái khác. Việc "tự xử" bằng cách công khai video nhằm tạo áp lực dư luận không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn thể hiện cách hành xử thiếu chuẩn mực trong môi trường số.

Trong thực tế, camera hành trình được lắp đặt với mục đích đảm bảo an toàn và có thể là nguồn chứng cứ khi xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, cần phân định rõ giữa việc ghi hình để lưu trữ, phục vụ xử lý theo quy định và việc phát tán nội dung ra công chúng khi chưa được phép. Đây chính là ranh giới pháp lý mà nhiều người đang dễ nhầm lẫn.

Thay vì đăng tải lên mạng xã hội, tài xế hoàn toàn có thể lựa chọn các phương thức hợp pháp như báo cáo vụ việc với nền tảng, gửi khiếu nại chính thức hoặc trình báo cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đây là những con đường phù hợp, vừa bảo vệ quyền lợi cá nhân vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Từ vụ việc này có thể thấy trong nhiều xung đột đời sống, hiếm khi có bên hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Điều quan trọng nằm ở cách ứng xử và lựa chọn phương thức giải quyết. Quyền riêng tư là quyền bất khả xâm phạm, kể cả trong trường hợp một bên cho rằng mình là "bị hại".

Vụ việc giữa nhạc sĩ Minh Khang và tài xế công nghệ vì vậy không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là bài học pháp lý điển hình trong thời đại số—nơi chỉ một hành động "bấm nút đăng tải" cũng có thể khiến một cá nhân từ vị thế đúng trở thành người vi phạm pháp luật.