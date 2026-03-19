Diễn biến tích cực tại eo biển Hormuz
Công ty dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence (Anh) cho biết ít nhất 89 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong thời gian từ ngày 1 đến 15-3
Các dữ liệu hàng hải mới nhất cho thấy Iran hiện cho phép một số ít tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz và con số này đang dần tăng lên. Theo AP, nền tảng theo dõi tàu biển MarineTraffic ghi nhận 9 lượt tàu đi qua vào ngày 15 và 16-3, so với chỉ 5 lượt trong 2 ngày trước đó.
Trong khi đó, Công ty dữ liệu hàng hải Windward (Anh) cho biết đã ghi nhận 8 tàu (không tính tàu treo cờ Iran) đi qua tuyến đường biển quan trọng này thông qua hệ thống nhận dạng tự động (AIS) hôm 16-3. Theo Windward, con số này cao "gần gấp đôi" so với những ngày trước đó. Bà Michelle Wiese Bockmann, chuyên gia phân tích tại Windward, cho biết ngày càng có nhiều tàu đang chuyển hướng đi qua vùng lãnh hải Iran, qua đó cho thấy Tehran đang cho phép tàu từ những nước có quan hệ thân thiện được đi qua.
Tàu dầu và tàu chở hàng tại eo biển Hormuz hôm 11-3. Ảnh: AP
Bên cạnh đó, Công ty dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence cho biết ít nhất 89 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong thời gian từ ngày 1 đến 15-3, trong đó có 16 tàu chở dầu. Hơn 20% trong số 89 tàu được cho là có liên hệ với Iran. Bất chấp căng thẳng ở Trung Đông, Iran vẫn xuất khẩu được hơn 16 triệu thùng dầu kể từ đầu tháng 3, theo ước tính của nền tảng dữ liệu và phân tích thương mại Kpler. Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Iran. Trong nỗ lực bình ổn giá dầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đầu tuần này cho biết Washington cho phép tàu chở dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz nhằm bảo đảm nguồn cung cho phần còn lại của thế giới.
Cũng trong giai đoạn nói trên, tổng cộng 11 tàu có liên hệ với Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz, phần lớn là tàu chở hàng tổng hợp. Theo đài CNBC, các tàu chở dầu do những chủ tàu lớn của Trung Quốc vận hành vẫn tiếp tục tránh tuyến đường này. Ngoài ra, 2 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) treo cờ Ấn Độ là Shivalik và Nanda Devi, đều thuộc sở hữu của Tập đoàn Vận tải biển Ấn Độ, đã đi qua eo biển Hormuz trong các ngày 13 và 14-3. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói với tờ Financial Times rằng 2 tàu này có thể đi qua eo biển Hormuz sau các cuộc trao đổi với Iran.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdul-Ghani hôm 17-3 cũng tiết lộ với kênh Al Jazeera rằng nước này đã đạt được thỏa thuận với Iran để các tàu chở dầu của Iraq có thể đi qua eo biển này. Ngoài ra, Bộ Dầu mỏ Iraq thông báo chính phủ nước này và chính quyền khu vực Kurdistan (KRG) đạt được thỏa thuận nối lại xuất khẩu dầu tới trung tâm năng lượng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 18-3.
Công ty Lloyd's List Intelligence cho biết khoảng 100-135 lượt tàu qua lại eo biển Hormuz mỗi ngày trước khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Kể từ khi chiến sự nổ ra, theo đài Al Jazeera, lưu lượng tàu qua eo biển này - nơi bình thường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu - đã giảm hơn 95%. Theo đài CNBC, một báo cáo công bố hôm 15-3 của Công ty Windward cho biết khoảng 400 tàu được ghi nhận hoạt động tại vịnh Oman. Một số tàu đã tính đến việc chuyển hướng sang các cảng thay thế trong bối cảnh tàu thuyền ùn ứ tại eo biển Hormuz.
Iran đổ lỗi cho Mỹ - Israel
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 17-3 cho rằng cuộc xung đột do Mỹ và Israel khơi mào đã gây ra tình trạng gián đoạn vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Araghchi nói mọi quốc gia và tổ chức quốc tế quan tâm đến hòa bình và an ninh nên yêu cầu Mỹ và Israel "chấm dứt hành động xâm lược quân sự đối với người dân Iran" - theo hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran.
Cũng theo Bộ trưởng Araghchi, việc Israel sát hại ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, sẽ không giáng một đòn chí mạng vào ban lãnh đạo nước này. "Tôi không hiểu vì sao Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra điều này: Iran có một cấu trúc chính trị vững mạnh với các thiết chế chính trị, kinh tế và xã hội. Sự hiện diện hay vắng mặt của một cá nhân không ảnh hưởng đến cấu trúc này" - ông Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera ngày 18-3.
Theo ông Araghchi, việc cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị ám sát là một tổn thất quốc gia to lớn, song "hệ thống vẫn vận hành". Ngoài ra, Bộ trưởng Araghchi nhấn mạnh lập trường của Iran về phản đối phát triển vũ khí hạt nhân vẫn không thay đổi đáng kể, dù tân lãnh tụ tối cao chưa công khai bày tỏ quan điểm về vấn đề này.
Hải Ngọc
19/03/2026 06:00 AM (GMT+7)