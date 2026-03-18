Truyền thông Mỹ hé lộ những điều Nga làm cho Iran trong chiến sự

Tờ The Wall Street Journal (Mỹ) ngày 17-3 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Nga đang chia sẻ ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái (UAV) với Iran nhằm giúp Tehran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Cụ thể, Nga được cho là cung cấp các linh kiện cải tiến UAV Shahed, giúp nâng cao khả năng liên lạc, dẫn đường và xác định mục tiêu. Bên cạnh đó, Moscow còn chia sẻ hướng dẫn về số lượng thiết bị triển khai và độ cao tấn công trong các chiến dịch.

Bản tin cũng cho hay Nga đã cung cấp cho Iran thông tin về vị trí lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Mức độ hợp tác được cho là gia tăng từ những ngày đầu xung đột. Nga gần đây đã trực tiếp cung cấp ảnh vệ tinh cho Tehran, theo hai nguồn tin gồm một quan chức tình báo và một nhà ngoại giao Trung Đông.

Nguồn dữ liệu này được cho là đến từ hệ thống vệ tinh do Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga quản lý, phục vụ hoạt động tình báo quân sự.

Theo giới chuyên gia, ảnh vệ tinh có thể cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu trên bộ và trên biển, hỗ trợ cả việc lựa chọn mục tiêu trước khi tấn công và đánh giá thiệt hại sau đó.

"Nếu các hình ảnh này chứa thông tin về khí tài, kho vũ khí, hệ thống phòng không hoặc hoạt động hải quân, chúng sẽ có giá trị tình báo đối với Iran" - ông Jim Lamson, cựu chuyên viên phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cho biết.

Tên lửa Iran nhằm vào Israel xuất hiện trên bầu trời Hebron, Bờ Tây ngày 18-3. Ảnh: Anadolu

Các nhà phân tích cho rằng hình thức hỗ trợ này tương tự cách Mỹ và các đồng minh châu Âu đã cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine trong những năm gần đây.

Theo The Wall Street Journal, sự hỗ trợ từ Nga được cho là đã giúp Iran cải thiện khả năng tấn công, bao gồm các đòn nhằm vào hệ thống radar của Mỹ tại khu vực. Các mục tiêu được nhắc đến gồm radar cảnh báo sớm của hệ thống phòng thủ THAAD tại Jordan, cùng các địa điểm ở Bahrain, Kuwait và Oman.

Giới chuyên gia nhận định cách thức tấn công của Iran ngày càng giống chiến thuật Nga sử dụng tại Ukraine, trong đó UAV được dùng để gây quá tải hệ thống phòng không trước khi triển khai tên lửa.

Phía Nga chưa đưa ra phản hồi chính thức về các thông tin trên.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Moscow đã phủ nhận việc cung cấp tình báo hỗ trợ Iran, trong khi Tổng thống Donald Trump nói ông tin Nga "có thể đang hỗ trợ ở mức độ nào đó".

Mặc dù Iran nhận được sự hỗ trợ từ Nga, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết điều này không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales khẳng định không có bất kỳ hỗ trợ nào mà Iran nhận được từ quốc gia khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tác chiến của Mỹ.

Theo The Wall Street Journal, Nga và Iran không có liên minh quân sự chính thức nhưng là đối tác thân cận tại Trung Đông.

Giới phân tích đánh giá mức độ hỗ trợ của Nga hiện vẫn ở mức hạn chế nhưng có giá trị, vừa giúp Iran duy trì năng lực tác chiến, vừa phục vụ lợi ích chiến lược của Moscow trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ.