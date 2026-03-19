Iran đồng loạt tấn công Qatar, Ả Rập Saudi, Israel, giá dầu chạm mốc 110 USD/thùng

Động thái trên của Iran nhằm đáp trả việc mỏ khí đốt khổng lồ Pars của nước này bị tấn công hôm 18-3. Đây là sự leo thang lớn trong cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ - Israel khiến giá dầu tăng vọt.

Theo hãng tin Fars của Iran, các bể chứa khí đốt và một phần của nhà máy lọc dầu ở Pars đã bị đánh trúng. Công nhân nhanh chóng được sơ tán và đám cháy ở đó đã được kiểm soát.

Iran đồng loạt tấn công Qatar, Ả Rập Saudi, Israel. Ảnh: RT

Qatar, đồng minh thân cận của Mỹ và là nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ trong khu vực, đổ lỗi cho Israel về cuộc tấn công này. Qatar mô tả đây là hành động "nguy hiểm và vô trách nhiệm", gây rủi ro cho an ninh năng lượng toàn cầu. Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng lên án cuộc tấn công.

Hôm 18-3, Iran đã tấn công Qatar và bắn tên lửa vào Ả Rập Saudi sau khi tuyên bố sẽ nhằm vào các mục tiêu dầu khí trên khắp vùng Vịnh.

Tập đoàn dầu khí nhà nước QatarEnergy của Qatar báo cáo "thiệt hại trên diện rộng". Ả Rập Saudi cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy 4 tên lửa đạn đạo phóng về phía Riyadh, đồng thời đẩy lui một đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở khí đốt ở phía Đông nước này hôm 18-3.

Iran đã liệt kê một loạt cơ sở dầu khí nổi bật trong khu vực mà họ gọi là "mục tiêu trực tiếp và hợp pháp", bao gồm nhà máy lọc dầu Samref và khu phức hợp hóa dầu Jubail của Ả Rập Saudi; mỏ khí Al Hosn của UAE; khu phức hợp hóa dầu Mesaieed, công ty Mesaieed và Ras Laffan của Qatar.

Trong khi đó, tên lửa Iran đã bắn trúng các tòa nhà ở miền Trung Israel, bao gồm Adanim. Đạn pháo cũng gây hư hại cho các tòa nhà ở Ramat Aviv và Neta. Một cuộc tấn công của Iran được báo cáo ở thị trấn Jaljulia của Israel.

Theo đài RT, giá dầu Brent đã tăng hơn 5% lên mức 110 USD/thùng sau các cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt Pars do Iran và Qatar cùng khai thác, cũng như cuộc tấn công của Iran vào một trung tâm năng lượng lớn của Qatar.

Tình trạng leo thang đe dọa làm trầm trọng thêm sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng lên trên 5 USD/gallon, lần đầu tiên kể từ đợt lạm phát năm 2022.

Cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ - Israel đã làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa từ khu vực sản xuất năng lượng quan trọng nhất thế giới và có thể gây ra thiệt hại lâu dài cho cơ sở hạ tầng của khu vực này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ công bố "một vài điều" trong vòng 24-48 giờ tới để giải quyết vấn đề giá khí đốt tăng cao.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ Tulsi Gabbard nói với quốc hội rằng chính phủ Iran đã bị suy yếu kể từ khi chiến sự bắt đầu vào ngày 28-2, nhưng dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Các lực lượng ủy nhiệm của Iran được cho là vẫn có khả năng tấn công các lợi ích của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông.