Báo Mỹ: Iran chuẩn bị cho “xung đột cận kề” với Israel, muốn có thể phóng 2.000 tên lửa cùng lúc

Tòa nhà ở Israel bị trúng tên lửa Iran vào ngày 19/6/2025. Ảnh: Flash90.

Theo báo Mỹ New York Times (NYT), giới chuyên gia và quan chức Trung Đông nhận định một vòng xung đột mới giữa Iran và Israel “chỉ còn là vấn đề thời gian”.

NYT dẫn đánh giá cho rằng dù Israel và Mỹ từng tuyên bố phá hủy năng lực hạt nhân của Iran trong cuộc tấn công hồi tháng 6, nhưng thiệt hại thực tế có thể thấp hơn nhiều so với dự kiến. Tehran vẫn giữ lượng lớn uranium được làm giàu và đang tăng tốc sản xuất hàng nghìn tên lửa mới.

Theo báo cáo, các yếu tố khác cũng khiến khả năng bùng nổ xung đột mới ngày càng lớn, trong đó có bế tắc trong đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran, Mỹ và các nước châu Âu đã hết hiệu lực, kéo theo việc tái áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nặng nề với Tehran. Song song đó, Iran tiếp tục xây dựng một cơ sở làm giàu uranium mới và từ chối cho thanh tra quốc tế tiếp cận, khiến nhiều quốc gia vùng Vịnh cho rằng một cuộc tấn công tiếp theo của Israel nhằm vào Iran là “gần như không thể tránh khỏi”.

“Iran đang sản xuất tên lửa suốt ngày đêm với mục tiêu có thể phóng 2.000 quả cùng lúc để áp đảo hệ thống phòng thủ Israel, thay vì chỉ 500 quả trong 12 ngày”, ông Ali Vaez, Giám đốc Dự án Iran thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG), nói với tờ NYT.

“Israel cho rằng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn tất và không có lý do gì để không nối lại xung đột, nên Iran đang tăng gấp đôi nỗ lực chuẩn bị cho vòng xoáy xung đột tiếp theo”, ông Vaez nói thêm.

Israel kích hoạt hệ thống phòng không trong cuộc xung đột với Iran vào ngày 16/6/2025. Ảnh: AFP.

Các quan chức Iran gần đây cũng khẳng định sức mạnh quân sự của nước này vượt xa so với trước cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

“Năng lực tên lửa của Iran hiện nay vượt trội so với thời điểm xảy ra xung đột với Israel. Đối phương đã không đạt được mục tiêu nào”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh ngày 10/11 nhấn mạnh: “Sản xuất quốc phòng của Iran đã cải thiện cả về số lượng và chất lượng so với trước cuộc xung đột với Israel”.

Nguồn tin từ giới chuyên gia quốc phòng nhận định Tehran không chỉ tăng số lượng tên lửa mà còn cải tiến chiến thuật rút ra từ cuộc xung đột. Ông Behnam Ben Taleblu, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD), nói: “Iran đã học cách tấn công mục tiêu hiệu quả hơn, tăng độ chính xác. Họ đang tập trung nâng cao sức sát thương và khả năng xuyên thủng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel”.

Trong cuộc xung đột hồi tháng 6, Iran phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và 1.100 máy bay không người lái (UAV) nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel. Israel ghi nhận 32 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương trong xung đột. Phía Iran ghi nhận hơn 1.000 người thiệt mạng.

Tuần trước, Lãnh tụ Iran Ali Khamenei bày tỏ hoài nghi về khả năng tiến xa hơn trong các cuộc đàm phán: “Mỹ đôi khi nói muốn hợp tác với Iran, nhưng điều đó là không thể chừng nào họ còn hậu thuẫn cho Israel, duy trì căn cứ quân sự và can thiệp vào khu vực”.