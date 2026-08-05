Iran cảnh báo Mỹ có thể “châm ngòi cho Thế chiến III”

Iran tuyên bố các động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể "châm ngòi cho Thế chiến III", sau khi Washington cảnh báo đây có thể là "cơ hội cuối cùng" để Tehran đạt được một thỏa thuận.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh: al masirah tv

Trước đó, ông Trump cho rằng eo biển Hormuz có thể được mở lại "ngay trong ngày mai", đồng thời khẳng định chính quyền Iran đã đề nghị nối lại đối thoại và các cuộc thảo luận giữa hai bên hiện đang diễn ra.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận việc mở thêm các tuyến hàng hải ngoài những tuyến đường do Iran quy định tại eo biển Hormuz.

Ông Rezaei đồng thời cảnh báo rằng các quyết định của Tổng thống Trump có thể làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn hơn.

Về phía Mỹ, ông Trump cho rằng tiến trình lập lại ổn định trong khu vực sẽ diễn ra theo hai giai đoạn: trước tiên là bảo đảm hoạt động lưu thông qua các tuyến hàng hải chiến lược, sau đó là thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Iran.

Tổng thống Mỹ thừa nhận quá trình này sẽ cần thêm thời gian, song nhấn mạnh Washington đang theo đuổi mục tiêu trên một cách quyết liệt.

Trong khi đó, Iran bác bỏ thông tin cho rằng các nhà đàm phán nước này đã có cuộc gặp với phía Mỹ vào ngày 4/8. Tehran cho biết hiện các cuộc trao đổi đang được tiến hành với Oman nhằm tìm kiếm giải pháp bảo đảm một tuyến hàng hải an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz.