Hai mặt trận hạt nhân của Nga: Chìa tay cho Iran, cứng rắn với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 4-2 cho biết Moscow sẵn sàng tiếp nhận số uranium làm giàu còn lại của Iran.

"Đồng thời, cần nhấn mạnh rằng các kho dự trữ nói trên thuộc về Iran. Việc chúng tồn tại hoàn toàn không mâu thuẫn với các nghĩa vụ của Tehran theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, theo tờ Kommersant.

Bà Zakharova nói thêm rằng Tehran có đầy đủ quyền đối với vật liệu này, bao gồm việc quyết định có đưa ra khỏi lãnh thổ Iran hay không và đưa sang đâu.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực ngăn Tehran và Washington leo thang căng thẳng.

Những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai thêm hệ thống phòng không tới các căn cứ ở Trung Đông, bao gồm Hệ thống phòng không Patriot và THAAD, đồng thời điều động một "hạm đội" do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu tới Biển Ả Rập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AP

Song song đó, Washington phát tín hiệu rằng dù nguy cơ tập kích quân sự tức thời đã giảm, Mỹ vẫn giữ năng lực đáp trả nếu cần thiết.

Các yêu cầu cốt lõi của Mỹ bao gồm Iran hạn chế làm giàu uranium và kiểm soát chương trình tên lửa đạn đạo.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình và họ có quyền làm như vậy.

Báo Al-Jarida của Kuwait ngày 2-2 đưa tin rằng khả năng Mỹ tiến hành cuộc tập kích ngay lập tức nhằm vào Tehran đã giảm, ngoại giao có cơ hội mới sau những nỗ lực trung gian của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Moscow lần đầu tiên đề xuất đưa uranium đã làm giàu ra khỏi Iran vào mùa hè năm ngoái. Nga cho biết có thể tiếp nhận, tái chế và sau đó trả lại cho các cơ sở hạt nhân của Iran.

Moscow cũng đã thông báo đề xuất này tới Iran, Mỹ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, giới chức Iran khi đó chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.

Vào tháng 1-2026, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng hỗ trợ để tránh leo thang giữa Mỹ và Iran.

Trong diễn biến khác, Nga tuyên bố nước này "không còn bị ràng buộc" bởi các giới hạn về số lượng đầu đạn hạt nhân có thể triển khai, trong bối cảnh hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực giữa Moscow và Washington hết hạn ngày 5-2.

Liên hợp quốc gọi việc hiệp ước New START nói trên hết hạn là một "thời khắc nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế".

Bộ Ngoại giao Nga cho biết phía Mỹ chưa phản hồi đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về việc tiếp tục tuân thủ các giới hạn tên lửa và đầu đạn trong hiệp ước thêm 12 tháng nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu gợi ý rằng ông sẵn sàng xem xét ý tưởng gia hạn nhưng gần đây bày tỏ mong muốn có một thỏa thuận tốt hơn.

Ông Donald Trump cũng kêu gọi Trung Quốc tham gia vào mọi cuộc đàm phán hạt nhân trong tương lai.