Iran bàn với nhóm Houthi về việc đóng cửa eo biển Bab-el-Mandeb

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, phát biểu trước đám đông tín đồ ở Tehran hôm nay (10/4), lãnh đạo lâm thời các buổi cầu nguyện thứ Sáu của Iran là Hojjatoleslam Mohammad Javad Haj Ali Akbari tuyên bố Mỹ và Israel có ý định giữ cho chiến dịch chống Iran chỉ thuần túy mang tính quân sự, nhưng Iran đã tận dụng lợi thế của eo biển Hormuz để mở rộng xung đột sang kinh tế toàn cầu.

Giáo sĩ Akbari nói thêm, trong khi kẻ thù đàm phán với Iran về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, nước này và lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn ở Yemen đã lên kế hoạch đóng cửa eo biển Bab-el-Mandeb. Ông nói Mỹ và đồng minh đang tìm cách gây bất hòa trong xã hội Iran, nhưng giờ đây hàng triệu người Mỹ đang biểu tình chống lại Tổng thống Donald Trump ngay tại đất nước của họ.

Nhiều tàu chở dầu vẫn đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Ảnh: Mapbox

Cũng trong ngày 10/4, nhà phân tích chính trị nổi tiếng người Iran Seyed Mohammad Marandi xác nhận Tehran đang chính thức thu phí quá cảnh từ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Hãng tin WANA dẫn một bài đăng trên mạng xã hội của ông Marandi cho hay những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump là "đúng sự thật". Ông Marandi cho biết thêm, kể từ đêm 9/4, một lượng hạn chế tàu hàng và tàu chở dầu đã được phép đi qua tuyến đường biển chiến lược này sau khi trả các khoản phí cần thiết cho chính quyền Iran.

Sự xác nhận này là phản hồi trực tiếp đối với lời cảnh báo nghiêm khắc của Tổng thống Mỹ Trump. Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: "Có những báo cáo cho rằng Iran đang thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Họ tốt hơn hết là không nên làm vậy và nếu họ đang làm vậy thì tốt hơn hết là họ nên dừng lại ngay bây giờ!”.