Chiến sự Iran: Mỹ mất 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper đắt tiền trong xung đột

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Ảnh ga-asi

Theo kênh truyền hình CBS, kể từ ngày 1/4, Mỹ đã mất 8 máy bay MQ-9 Reaper tại Trung Đông, “nâng tổng số thiết bị bị mất trong cuộc chiến với Iran lên 24 chiếc”.

“Thiệt hại được ước tính vào khoảng 720 triệu USD. Tùy theo từng biến thể, một máy bay không người lái Reaper có thể có giá khoảng 30 triệu USD hoặc hơn”, kênh truyền hình CBS cho biết.

Trong khi đó, theo một báo cáo truyền thông dẫn lời cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, Elaine McCusker, chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran đã tiêu tốn của Washington từ 22,3 đến 31 tỷ đô la trong 5 tuần kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào cuối tháng Hai.

"Elaine McCusker... ước tính chi phí của chiến dịch chống lại Iran là từ 22,3 đến 31 tỷ đô la trong 5 tuần kể từ khi ông Trump ra lệnh cho lực lượng Mỹ tấn công vào cuối tháng Hai", báo cáo cho biết.

Như tờ báo lưu ý, ước tính này bao gồm chi phí triển khai thêm lực lượng và thiết bị của Mỹ đến Trung Đông kể từ cuối tháng 12, nhưng không bao gồm đánh giá đầy đủ về thiệt hại chiến đấu, điều này chỉ có thể biết chính xác khi cuộc chiến kết thúc. Ấn phẩm này ước tính rằng thiết bị bị hư hại đã chiếm tới 3,6 tỷ đô la trong tổng số.

Mark Cancian, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định rằng toàn bộ chiến dịch đang tiêu tốn của Washington khoảng 500 triệu đô la mỗi ngày.

Trong số những tổn thất đáng kể nhất, tờ báo dẫn chứng một máy bay cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry bị hư hại nghiêm trọng; việc chế tạo một chiếc mới có thể tốn hơn 700 triệu đô la. Mỹ cũng mất hai hệ thống radar AN/TPY-2 ở Jordan và Ả Rập Xê Út. Theo tờ báo, mỗi hệ thống radar trị giá khoảng 485 triệu đô la và mất gần ba năm để sản xuất một chiếc.

Tờ báo nhấn mạnh rằng các nhà phân tích không chỉ lo ngại về chi phí của chiến dịch mà còn về việc Mỹ mất đi các hệ thống quý giá và tiêu tốn các nguồn lực có thể cần thiết cho các cuộc xung đột tiềm tàng khác, chủ yếu là với Trung Quốc. Nguồn tin này lưu ý rằng các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa đã bắt đầu được tái triển khai từ các khu vực khác, bao gồm cả Hàn Quốc, và theo các chuyên gia, kho dự trữ và thiết bị đang tiếp tục cạn kiện có thể làm suy yếu vị thế của Washington ở châu Á.

Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran. Tehran đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa trên lãnh thổ Israel, cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông.