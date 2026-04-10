Chiến sự Trung Đông ngày 10-4: Chuẩn bị đàm phán với Iran, Mỹ "ép" Israel?

Theo Times of Israel, Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh trong ngày 10-4, ngày thứ 42 của cuộc xung đột ở Trung Đông, bất chấp tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các cuộc đàm phán hòa bình với Lebanon.

Cụ thể, vào rạng sáng 10-4, tên lửa của Hezbollah đã nhắm vào cảng Ashdod ở phía Nam Israel.

Không có báo cáo về thương vong. Bộ Chỉ huy Hậu phương Israel đã đưa ra cảnh báo sớm về cuộc tấn công tên lửa, khoảng 2 phút trước khi còi báo động vang lên ở thành phố cảng.

Hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa trên bầu trời Ashdod - Israel hôm 10-4 - Ảnh: TIME OF ISRAEL

Theo quân đội Israel, còi báo động cũng đã được kích hoạt ở Tel Aviv và các thị trấn lân cận tại miền Trung Israel do việc đánh chặn tên lửa và lo ngại mảnh vỡ rơi xuống.

Ngay trước cuộc tấn công vào Ashdod, quân đội Israel cho biết Không quân Israel (IAF) đã phá hủy khoảng 10 bệ phóng tên lửa ở Lebanon được sử dụng để bắn vào miền Bắc nước này, đồng thời đang tiếp tục xác định vị trí để phá hủy thêm các bệ phóng khác.

Theo ghi nhận của phóng viên Al Jazeera vào chiều cùng ngày, Hezbollah tiếp tục bắn rocket qua biên giới, nhắm mục tiêu vào binh lính Israel trong lãnh thổ Lebanon.

Trong khi đó, tại Beirut, 24 giờ qua không có bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel kể từ vụ tấn công quy mô lớn hôm 8-4.

Theo Al Jazeera, có vẻ như chính quyền Mỹ đang gây áp lực lên Israel để ít nhất là giảm bạo lực, nếu không phải là ngừng bắn, bởi ưu tiên của Washington là cứu vãn thỏa thuận với Iran.

Lực lượng cứu hộ Lebanon đang tìm kiếm các nạn nhân tại một tòa nhà đổ nát ở Beirut hôm 9-4. Tòa nhà này bị đánh sập trong vụ tấn công lớn của Israel một ngày trước đó - Ảnh: AP

Còn theo Times of Israel, phía Lebanon và lực lượng Hezbollah vẫn chưa phản hồi về đề nghị đàm phán của ông Netanyahu. Thủ tướng Netanyahu cho biết các cuộc đàm phán dự kiến tập trung vào việc giải giáp Hezbollah và “thiết lập quan hệ hòa bình” giữa hai nước.

Song song đó, AP thông tin nhiều lần trong đêm 9-4 đến sáng 10-4, người dân ở thủ đô Tehran và các khu vực khác của Iran cho biết đã nghe những âm thanh giống như tiếng súng phòng không và tiếng nổ.

Cũng trong ngày 10-4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các chuyên gia quân sự Ukraine đã giúp bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Iran tại một số quốc gia Trung Đông.

Kiev đã điều động hàng chục nhân viên chống UAV đến ít nhất 4 quốc gia ở Trung Đông.

Tờ Times of Israel dẫn lời ông Zelensky nói với báo giới: “Đây không phải là một nhiệm vụ huấn luyện hay diễn tập, mà là hỗ trợ xây dựng một hệ thống phòng không hiện đại có thể hoạt động hiệu quả. Họ đã bắn hạ các UAV Shahed của Iran”.

Trước đó, ông Zelensky cho biết các đơn vị chống UAV của Kiev sẽ tiếp tục hiện diện ở Trung Đông ngay cả sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần.

Sáng 10-4, Bộ Ngoại giao Kuwait cũng cáo buộc UAV của Iran nhắm vào một số cơ sở trọng yếu của Kuwait vào tối 9-4, theo KUNA. Cùng ngày, Saudi Press Agency dẫn lời một quan chức Ả Rập Saudi giấu tên thừa nhận một cuộc tấn công gần đây đã làm hư hại đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng của nước này.

Các diễn biến trên xảy ra trong khi sự chú ý đổ dồn về phía thủ đô Islamabad - Pakistan, nơi các phái đoàn Mỹ và Iran sẽ gặp gỡ trong ngày 10-4 (giờ địa phương) để đàm phán hòa bình.