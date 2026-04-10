Tiết lộ nhân vật phản đối mạnh mẽ nhất cuộc chiến chống Iran trong nhóm thân cận của ông Trump

Ông Vance luôn lên tiếng phản đối chiến dịch của Iran.

Trong nội bộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ai nỗ lực hơn Phó Tổng thống J.D. Vance để ngăn chặn cuộc chiến với Iran - tờ New York Times cho biết trong một bài báo dài về việc người đứng đầu Nhà Trắng đã đưa ra quyết định phát động chiến dịch chống lại Tehran như thế nào.

"Vance đã xây dựng sự nghiệp chính trị của mình dựa trên việc phản đối kiểu phiêu lưu quân sự này. Ông mô tả cuộc chiến với Iran là một sự lãng phí nguồn lực khổng lồ" - NYT cho biết.

Phó tổng thống tin rằng một cuộc chiến lật đổ chế độ với Iran sẽ là một thảm họa.

"Trước mặt các đồng nghiệp, ông Vance cảnh báo ông Trump rằng một cuộc chiến chống lại Iran có thể gây ra hỗn loạn khu vực và thương vong khôn lường. Nó cũng có thể phá vỡ liên minh chính trị của ông Trump và bị nhiều cử tri coi là sự phản bội - những người tin vào lời hứa "không còn chiến tranh nữa". Ông Vance cũng bày tỏ những lo ngại khác. Là phó tổng thống, ông biết rõ quy mô vấn đề đạn dược của Mỹ. Một cuộc chiến chống lại một chế độ có ý chí sinh tồn mạnh mẽ có thể khiến Mỹ rơi vào thế bất lợi hơn nhiều trong các cuộc xung đột trong nhiều năm tới" - theo NYT.

Theo tờ báo: "Phó tổng thống nói với các cộng sự rằng không có bất kỳ thông tin tình báo quân sự hay trực giác nào có thể thực sự đánh giá được Iran sẽ phản ứng như thế nào khi sự sống còn của chế độ bị đe dọa. Một cuộc chiến có thể dễ dàng đi theo hướng khó lường. Hơn nữa, ông tin rằng cơ hội xây dựng một Iran hòa bình sau chiến tranh là rất mong manh. Trên hết, có lẽ rủi ro lớn nhất là Iran có lợi thế ở eo biển Hormuz. Nếu tuyến đường thủy hẹp này, nơi vận chuyển một lượng lớn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, bị cắt đứt, hậu quả trong nước đối với Mỹ sẽ rất nghiêm trọng, bắt đầu từ giá xăng tăng cao" - bài báo viết.

Theo tờ báo này, nhà báo Tucker Carlson cũng đã cố gắng thuyết phục ông Trump từ bỏ ý định tấn công Iran.

"Tucker Carlson, một nhà bình luận đã trở thành một trong những người hoài nghi nổi bật về sự can thiệp quân sự bên cánh hữu, đã đến Phòng Bầu dục nhiều lần trong năm qua để cảnh báo ông Trump rằng một cuộc chiến với Iran sẽ hủy hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông. Vài tuần trước khi chiến tranh bắt đầu, ông Trump, người đã quen biết Carlson nhiều năm, đã cố gắng trấn an ông qua điện thoại. 'Tôi biết anh lo lắng, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi', tổng thống nói. Carlson hỏi làm sao ông biết điều đó. 'Vì đó luôn là sự thật', Trump trả lời" - tờ New York Times đưa tin.

Trước đó truyền thông cho biết, Carlson gần đây đã cảnh báo rằng những bài đăng chống Iran gay gắt của ông Trump trên mạng xã hội cũng có thể gây ra một cuộc chiến tranh tôn giáo .

Vào tháng 3, Joe Kent, giám đốc sắp từ chức của Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, nói rằng nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk có thể đã bị giết vì nỗ lực ngăn chặn chiến tranh với Iran .