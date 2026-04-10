Tehran bác tin 'quan chức cấp cao Iran đến Pakistan đàm phán với Mỹ'

Hãng tin Tasnim cho biết, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf đều chưa rời nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Cả hai quan chức cấp cao vẫn đang ở Tehran, tích cực thực hiện nhiệm vụ quốc gia trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp.

"Thông tin từ một số phương tiện truyền thông cho rằng một số quan chức Iran đã đến Islamabad, Pakistan để đàm phán với Mỹ là hoàn toàn sai sự thật", Tasnim nêu rõ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf (trái).

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin một phái đoàn Iran đã đến Pakistan vào cuối ngày thứ Năm. Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars cũng bác bỏ thông tin này, khẳng định Tehran không có kế hoạch tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn tại Li-băng.

Theo các nguồn tin Iran, những thông tin nói trên nhằm gây hoang mang dư luận và làm suy yếu lập trường của Tehran. Cộng hòa Hồi giáo Iran đánh giá cao đối với những nỗ lực hòa giải mang tính xây dựng của Pakistan trong khu vực, đồng thời khẳng định, rằng bất kỳ sự tham gia nào cũng phải phù hợp với các điều kiện kiên quyết của Tehran về một giải pháp công bằng và lâu dài.

Iran khẳng định không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào trong thời gian ngừng bắn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Vịnh Ba Tư.

Trong một tuyên bố chính thức vào tối thứ Năm (9/4), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo khẳng định: "Cho đến nay, lực lượng vũ trang Iran chưa phóng bất kỳ tên lửa nào vào bất kỳ quốc gia nào trong suốt thời gian ngừng bắn".

IRGC cho rằng các thông tin cáo buộc trên, nếu có, là do các bên thù địch dàn dựng nhằm kích động căng thẳng và phá hoại thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng này cũng nhấn mạnh, mọi hoạt động quân sự của Iran, nếu xảy ra, sẽ được công bố minh bạch qua các kênh chính thức.

"Nếu lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công bất kỳ mục tiêu nào, chúng tôi sẽ công khai tuyên bố điều đó trong thông cáo chính thức, và bất kỳ hành động nào không được nêu trong các tuyên bố của Cộng hòa Hồi giáo Iran đều không liên quan gì đến chúng tôi", IRGC nêu rõ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái khẳng định cam kết tuân thủ ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và ổn định khu vực.