Hungary trả lại 82 triệu USD tiền, vàng cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6/5 thông báo việc hoàn trả số tài sản này là "bước tiến quan trọng trong mối quan hệ với Hungary", sau khi Thủ tướng Viktor Orban thất bại trong cuộc bầu cử tháng trước. Động thái này cũng làm dấy lên hy vọng ở Ukraine rằng chính phủ mới tại Hungary sẽ theo đuổi chính sách ít đối đầu hơn với Kiev.

"Cảm ơn Hungary vì cách tiếp cận mang tính xây dựng và bước đi văn minh này. Cảm ơn những người ở phía Ukraine đã đấu tranh cho quyết định công bằng và bảo vệ lợi ích của nhà nước cũng như nhân dân chúng ta", ông Zelensky cho hay.

Lực lượng chống khủng bố Hungary ngày 5/3 chặn hai xe bọc thép của ngân hàng nhà nước Ukraine Oschadbank khi đoàn xe đang vận chuyển tiền và vàng từ Vienna, Áo về Kiev bằng đường bộ.

Giới chức Hungary sau đó tịch thu khoảng 40 triệu USD tiền mặt, 35 triệu euro tiền mặt và 9 kg vàng thỏi, đồng thời tạm giữ 7 nhân viên ngân hàng Oschadbank hộ tống đoàn xe với nghi vấn rửa tiền.

Số vàng và tiền mặt mà Hungary tịch thu của Ukraine hồi tháng 3. Ảnh: Chính phủ Hungary

Những nhân viên này được thả hôm 6/3 và bị trục xuất khỏi Hungary. Xe bọc thép chở tiền cũng được Hungary bàn giao lại cho Ukraine trong tình trạng bị hư hại, song toàn bộ tiền và vàng bên trong đã bị lấy đi.

Việc tịch thu số tài sản này gây phẫn nộ tại Ukraine. Giới chức Ukraine cáo buộc chính phủ Hungary hành động trái pháp luật và lợi dụng sự việc như công cụ trong chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Orban. Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn đã căng thẳng do tranh cãi về việc Hungary vẫn nhận dầu Nga qua đường ống đi qua lãnh thổ Ukraine.

Vào thời điểm xảy ra vụ tịch thu, giới chức Hungary nghi ngờ có hoạt động rửa tiền và ông Orban đã ra lệnh giữ lô hàng trong thời hạn tối đa 60 ngày để cơ quan thuế nước này điều tra.

Cơ quan thuế Hungary hiện chưa bình luận về sự việc.

Giới chức Ukraine khẳng định đây chỉ là hoạt động chuyển tài sản thông thường giữa các ngân hàng nhà nước, đồng thời cáo buộc chính phủ của ông Orban gây sức ép nhằm buộc Ukraine khôi phục việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba, vốn từng bị gián đoạn sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Tuy nhiên, ông Orban sau đó yêu cầu cơ quan thuế xác minh nguồn gốc, điểm đến và mục đích sử dụng của số vàng và tiền trên, cũng như danh tính 7 nhân viên ngân hàng Ukraine và "mối liên hệ có thể có của họ với các tổ chức tội phạm hoặc khủng bố".

7 nhân viên ngân hàng Oschadbank sau khi trở về Ukraine. Ảnh: Oschadbank

Ông cũng ám chỉ rằng số tiền này có thể nhằm tài trợ cho đối thủ chính trị lớn nhất của ông là đảng trung hữu Tisza, song không đưa ra bằng chứng. Tisza sau đó giành chiến thắng áp đảo với 2/3 số ghế ở quốc hội trong cuộc bầu cử tháng trước.

Công ty luật Horvath Lawyers, đại diện pháp lý của ngân hàng Oschadbank, ngày 14/3 cho hay số tiền mặt và vàng thỏi bị cảnh sát Hungary tịch thu đều là tài sản có nguồn gốc và mục đích rõ ràng, được chứng minh bằng đầy đủ tài liệu và không liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm pháp nào.

Các luật sư của Horvath Lawyers mô tả đây chỉ là một chuyến vận chuyển tiền thường kỳ từ ngân hàng Raiffeisen tại Vienna đến trụ sở Oschadbank ở Kiev, đi qua lãnh thổ Hungary.

Chính phủ của ông Orban trước đó từng chặn khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine vì việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba bị gián đoạn. Sau khi đường ống được khôi phục và đảng của ông Orban thất cử, Hungary đã rút lại quyền phủ quyết và khoản vay được thông qua.