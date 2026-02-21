Chưa hết kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, nhiều người đã vội trở lại Hà Nội từ mùng 5 để tránh ùn tắc

Chiều 21/2 (tức mùng 5 Tết), lượng phương tiện di chuyển vào trung tâm TP Hà Nội tăng đột biến do nhiều người trở lại Thủ đô sớm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, từ khoảng 15h30, tại cao tốc tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), lượng phương tiện tăng đột biến khiến ô tô phải xếp thành hàng dài, di chuyển chậm.

Hàng dài ô tô ùn ứ nhẹ đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm thành phố.

Tại đường Ngọc Hồi hướng vào trung tâm Thành Phố lượng phương tiện đông đúc song chưa xảy ra ùn tắc.

Người dân ở các tỉnh, thành phố đều hối hả trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm 2026.

Tại khu vực nút giao Cổ Linh-Long Biên, lượng phương tiện tăng cao, người dân di chuyển chậm vào nội thành.

Đông đúc phương tiện di chuyển lên cầu Vĩnh Tuy vào nội thành Hà Nội.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết cùng gia đình.

Trên những chuyến xe trở lại Thủ đô, nhiều người dân chở theo đồ đạc từ quê như quần áo, gạo, rau quả, bánh kẹo,...

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau hành trình dài.

Nhiều em nhỏ mệt mỏi sau một quãng đường xa để trở lại Hà Nội cùng gia đình.

Tại đường Phạm Hùng (khu vực bến xe Mỹ Đình), giao thông trong ngày mùng 5 Tết thông thoáng.

Các phương tiện đi lại dễ dàng.

Bến xe Mỹ Đình nhộn nhịp người dân quay trở lại Thủ đô làm việc.