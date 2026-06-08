Houthi phóng tên lửa vào Israel, tuyên bố đóng cửa biển Đỏ với Tel Aviv

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 8/6 thông báo phát hiện một quả tên lửa phóng từ Yemen hướng đến nước này. Còi báo động đã được kích hoạt ở Tel Aviv cùng nhiều khu vực ở miền trung Israel, trong đó có vùng ngoại ô Jerusalem.

Lực lượng Houthi tại Yemen vài giờ sau xác nhận đã tiến hành "loạt cuộc tấn công bằng tên lửa" nhắm vào các mục tiêu có giá trị cao ở Israel và "đã đạt được mục tiêu đề ra với độ chính xác cao".

Tuy nhiên, IDF tuyên bố hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn thành công tên lửa từ Yemen. Cơ quan cứu thương Magen David Adom (MDA) cho biết không ghi nhận thương vong nào do vụ tấn công tên lửa hoặc do mảnh vỡ rơi xuống.

Tên lửa của Houthi tại cuộc diễu binh ở Sanaa, Yemen tháng 9/2023. Ảnh: AFP

Cùng với tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tập kích tên lửa, Houthi cũng thông báo áp đặt "lệnh cấm triệt để" đối với Israel trên biển Đỏ. Nhóm này cảnh báo mọi tàu thuyền liên quan Israel từ thời điểm này đều bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp khi di chuyển ở biển Đỏ.

Trong thời gian xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza, Houthi từng liên tục phóng tên lửa, UAV tấn công tàu hàng có liên quan đến Israel đi qua tuyến hàng hải chiến lược này, buộc nhiều công ty vận tải phải chuyển hướng qua phía nam châu Phi, kéo dài đáng kể hành trình.

Đây là lần đầu tiên Houthi tuyên bố tấn công tên lửa nhằm vào Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn trong chiến sự Iran có hiệu lực ngày 8/4.

Vị trí Yemen và Israel. Đồ họa: Guardian

Cuộc tấn công của Houthi diễn ra sau khi Israel và Iran phóng tên lửa tập kích nhau, làm gia tăng sức ép đối với thỏa thuận ngừng bắn và triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình trên toàn khu vực.

Houthi cùng lực lượng Hezbollah tại Lebanon là thành viên của "Trục Kháng chiến", liên minh các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tại Trung Đông.

Nhóm Houthi đã kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen trong hơn một thập kỷ, sau khi chiếm thủ đô và giao tranh với lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.