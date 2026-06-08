Israel tấn công nhiều thành phố Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo khẩn

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 8-6 cho biết Không quân Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Tây và Trung Iran hôm 8-6, chỉ vài giờ sau khi Tehran phóng một loạt tên lửa vào miền Bắc nước này.

IDF nói thêm rằng thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau. Tuy nhiên, truyền thông đã sớm đưa tin về các tiếng nổ được ghi nhận ở Tehran, Tabriz và Isfahan của Iran.

Trên mạng xã hội X, nhiều hình ảnh cho thấy khói bốc lên từ phía Sân bay Quốc tế Tehran.

Các hình ảnh cho thấy khói lửa bùng lên từ Sân bay Quốc tế Tehran ở thủ đô của Iran - Ảnh: X

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tạm hoãn mọi hành động trả đũa đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

Đây là lần đầu tiên Israel tấn công Iran kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8-4.

Iran đã đe dọa sẽ mở rộng các cuộc tấn công và nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu Israel trả đũa.

Những cuộc tấn công qua lại nói trên đe dọa phá vỡ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran và dẫn đến việc tái bùng nổ xung đột, theo Axios.

Song song đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng vừa cảnh báo công dân của mình hiện đang ở Jordan nên tìm nơi trú ẩn do có tên lửa trong không phận nước này.

“Các báo cáo cho thấy có tên lửa, máy bay không người lái hoặc rocket trong không phận Jordan. Hãy tìm nơi trú ẩn an toàn ngay lập tức. Ở trong nhà và chú ý đến các thông báo và cảnh báo địa phương. Đại sứ quán Mỹ tại Jordan sẽ tiếp tục xem xét tình hình và cung cấp thêm thông tin khi cần thiết” - thông báo khẩn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.