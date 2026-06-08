Iran dội mưa tên lửa vào Israel

Hơn 9h45 ngày 8/6 (giờ địa phương), Israel và đài truyền hình nhà nước Iran IRIB thông tin về đợt phóng tên lửa mới của Iran nhắm vào Israel. Cùng thời điểm đó, còi báo động cũng vang lên trên khắp Israel.

Đòn tập kích tên lửa đầu tiên vào Israel được Iran phát động khoảng hơn 10h đêm qua 7/6 (tức hơn 2h sáng nay, giờ Việt Nam). Cuộc tấn công kéo dài trong vài phút với khoảng hơn chục quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Iran, hướng về khu khu vực phía Bắc Israel.

Những căn hộ bị phá hủy do cuộc không kích của Israel. (Ảnh: AP)

Đáp lại loạt cuộc tấn công vào sáng sớm của Iran, Israel tiến hành cuộc tấn công trên không vào nhà máy hóa dầu ở Iran, gây hư hại một phần cơ sở này. Theo hãng tin Fars, công ty hóa dầu Karun ở thành phố Bandar-e Mahshar phía tây nam bị trúng đạn pháo của Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel thông tin trong bài đăng trên X rằng không quân của họ "tấn công một số mục tiêu" tại khu phức hợp này.

Israel và Iran đang trao đổi loạt cuộc tấn công mới, đánh dấu sự leo thang căng thẳng tồi tệ nhất kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi được ký kết. Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, tất cả chuyến bay tại sân bay Mehrabad ở Tehran và sân bay Kermanshah đều bị hủy.

Nhiều chuyên gia cho rằng vụ đấu súng dữ dội nhất giữa Iran và Israel trong nhiều tuần qua đang làm nổi bật thách thức ngoại giao mà Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt trong nỗ lực chấm dứt xung đột.

Cựu lãnh sự Israel tại New York Alon Pinkas cho biết Tehran đang tìm cách tạo ra căng thẳng giữa Israel và Mỹ. “Họ nghĩ ngay khi họ gây gổ với Israel, dù là đấu súng hay lời lẽ khiêu khích, điều đó sẽ tạo ra rạn nứt giữa Israel và Mỹ”, ông Pinkas nói.

Theo Giáo sư Benjamin Radd, giảng viên tại Trường Luật thuộc Đại học California, Los Angeles (UCLA), việc Iran tấn công Israel đẩy "lằn ranh đỏ" của Israel vào thế đối đầu với lập trường giảm leo thang của ông Trump, một lĩnh vực mà Iran "đang tìm cách khai thác".