Bên trong "địa ngục" Royal Hill: Đế chế lừa đảo núp bóng sòng bạc tại Campuchia

Những chiếc mũ giả mạo cảnh sát Việt Nam trong một trong nhiều căn phòng tại Royal Hill Casino. Nguồn ảnh: BBC.

Những "đồn cảnh sát" giả giữa lòng biên giới

Lang thang qua những hành lang tối om của tòa nhà sáu tầng phía sau sòng bạc Royal Hill (thị trấn O Smach), mỗi cánh cửa mở ra là một "thế giới" khác nhau. Một phòng là bản sao hoàn hảo của ngân hàng Việt Nam; phòng khác giống hệt đồn cảnh sát Úc với quân phục treo sẵn.

Đây từng là khu tổ hợp lừa đảo khổng lồ. Hàng nghìn người từ nhiều quốc gia đã làm việc tại đây dưới chế độ hà khắc để lừa đảo nạn nhân khắp thế giới. Tháng 12 vừa qua, sau cuộc oanh kích của không quân Thái Lan – do nghi ngờ nơi này phóng drone tấn công – các lao động đã tháo chạy, để lại hiện trường với những bát mì dang dở và mùi hôi nồng nặc. Quân đội Thái Lan hiện đang chiếm giữ nơi này nhằm phơi bày quy mô khủng khiếp của "tai họa" lừa đảo xuyên biên giới.

Quyền lực của các "ông trùm" kín tiếng

Sự tồn tại của Royal Hill gắn liền với những cái tên quyền lực. Trong khi các khu phức hợp lân cận thuộc sở hữu của tỷ phú Ly Yong Phat – người bị Mỹ trừng phạt vì buôn người – thì chủ nhân của Royal Hill là Lim Heng lại kín tiếng hơn. Dù chưa nằm trong danh sách đen quốc tế, ông vẫn được phong danh hiệu Neak Oknha danh giá, đưa ông vào tầng lớp tinh hoa của Campuchia.

Phần lớn các tài phiệt tại đây làm giàu từ đất đai và sòng bạc ở vùng biên giới, tận dụng việc cấm cờ bạc tại Thái Lan và Trung Quốc. Khi dịch Covid-19 làm đình trệ biên giới, các đường dây này đã nhanh chóng chuyển mình từ cờ bạc sang lừa đảo trực tuyến, dụ dỗ lao động trẻ bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao".

Quy định thép và kịch bản "thao túng tâm lý"

Tại Royal Hill, BBC tìm thấy các tài liệu bằng tiếng Trung ghi rõ hình phạt: Không tìm được "khách" trong ngày bị đánh 5 roi; không có khách trong 3 ngày bị ít nhất 10 roi.

Wilson, một thanh niên người Uganda từng bị giam lỏng tại đây, kể lại: "Có người bị điện giật, có người bị đưa vào 'phòng đen' để tra tấn". Anh cho biết mình phải làm việc 15–16 tiếng mỗi ngày, sử dụng AI để biến đổi giọng nói và ngoại hình.

"Bạn phải đóng vai một phụ nữ 37 tuổi giàu có, tìm chồng trên mạng. Bạn khiến các ông lão ở Mỹ tin rằng bạn yêu họ, rồi dụ họ đầu tư", - Wilson chia sẻ.

Ngay cả khi bom rơi, các lao động vẫn bị ép quay lại bàn làm việc. Mọi sinh hoạt, kể cả thời gian đi vệ sinh, đều bị kiểm soát và ghi chép chi tiết vào biểu mẫu. Cạnh "đồn cảnh sát Brazil" giả là các buồng gọi điện cách âm cùng giấy triệu tập giả của cảnh sát São Paulo dùng để đe dọa nạn nhân.

Hoài nghi về tính triệt để

Sau nhiều năm phớt lờ lo ngại quốc tế, chính phủ Campuchia gần đây đã có những động thái mạnh tay bất ngờ trước áp lực từ Mỹ và Trung Quốc. Thủ tướng Hun Manet tuyên bố sẽ xóa sổ ngành này trước cuối tháng 4/2026.

Đáng chú ý nhất là việc bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc doanh nhân Chen Zhi – một nhân vật từng được coi là "bất khả xâm phạm". Việc một cố vấn cấp cao bị trùm đầu, còng tay áp giải lên máy bay được xem là tín hiệu cho thấy Campuchia sẵn sàng "hy sinh" những nhân vật lớn để cứu vãn danh tiếng quốc gia.

Tuy nhiên, giới quan sát vẫn hoài nghi về tính triệt để. Việc dẹp bỏ các khu lừa đảo được ví như trò chơi "đập chuột chũi" – dẹp chỗ này lại mọc chỗ khác. Ngoại trừ Chen Zhi, các tài phiệt bị quốc tế trừng phạt vẫn đang sống tự do, thậm chí tham gia bỏ phiếu thông qua các đạo luật chống lừa đảo mới. Ngành công nghiệp tỷ đô này có thực sự chấm dứt hay chỉ đang chuyển mình sang những hình thức kín đáo hơn vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.