Hình ảnh vệ tinh khu nhà của lãnh đạo tối cao Iran bị phá hủy

Theo kênh Channel 12 (Israel), các nguồn tin giấu tên cho biết khu nhà của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại thủ đô Tehran đã bị "phá hủy hoàn toàn" sau đợt không kích của Israel và Mỹ hôm 28-2.

Hình ảnh vệ tinh được công bố cũng xác nhận sự tàn phá nghiêm trọng tại khu vực này.

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy khu nhà của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã bị phá hủy nặng nề. Ảnh: X.

Hiện tại, tung tích của ông Khamenei vẫn là một dấu hỏi lớn. Cũng theo kênh Channel 12, hiện chưa rõ ông Khamenei có mặt ở khu nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ hay không.

Phân tích về tầm quan trọng của mục tiêu này, đài CNN cho biết khu phức hợp Beyt-e rahbari là "trung tâm đầu não" của chế độ thần quyền Iran suốt nhiều thập kỷ. Đây là nơi ông Khamenei đưa ra các quyết sách quan trọng và những tuyên bố cứng rắn chống lại phương Tây.

"Việc mục tiêu này bị tấn công mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng to lớn. Đó là một tín hiệu có chủ đích nhắm vào tận gốc rễ cấu trúc quyền lực của Cộng hòa Hồi giáo Iran" - đài CNN bình luận.

Trước đó, Israel tuyên bố phối hợp cùng Mỹ nhắm bắn hàng loạt quan chức đầu não của Iran. Theo nguồn tin từ The Times of Israel, danh sách mục tiêu bao gồm ông Khamenei, Tổng thống Masoud Pezeshkian và các chỉ huy quân sự then chốt.

Ngược lại, hãng thông tấn Fars của Iran cho biết các lãnh đạo, bao gồm Tổng thống Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani đều đang ở trạng thái "sức khỏe tốt".

Tại miền Nam Iran, thảm kịch dân sự cũng được ghi nhận khi một trường nữ sinh ở TP Minab bị trúng tên lửa. Hãng thông tấn IRNA đưa tin số người chết trong cuộc tấn công này tăng lên ít nhất 40 người, trong lúc 45 người khác bị thương.

Trong khi đó, hãng tin Mehr cho biết ít nhất hai học sinh đã tử vong trong một cuộc tấn công khác nhằm vào trường học tại phía Đông thủ đô Tehran.