Hình ảnh chưa từng thấy về tàu ngầm hạt nhân tối mật nhất của Nga

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk tối mật nhất của Nga. Ảnh: Maxar.

Bức ảnh được vệ tinh chụp lúc 9 giờ 5 phút sáng ngày 2/11/2025, do hai công ty Vantor Tech và SkyFi của Mỹ cung cấp, sau đó được công bố bởi một chuyên gia phân tích quân sự có biệt danh Planesandstuff, cổng thông tin quân sự Ukraine Militarnyi đưa tin.

Trong ảnh, con tàu xuất hiện trên ụ trượt gần xưởng đóng tàu Sevmash – nơi đang thi công các tàu ngầm thuộc Dự án 09851. Ảnh vệ tinh được chụp một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Khabarovsk tại công ty liên doanh đóng tàu Sevmash, thành phố cảng Severodvinsk.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov cho biết bước tiếp theo của dự án bao gồm một loạt thử nghiệm vận hành trên biển và kiểm tra hệ thống vũ khí.

Theo ước tính sơ bộ, tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk dài khoảng 135–140 mét và rộng chừng 13,5 mét. Kích thước này khiêm tốn hơn các mẫu tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo của Nga, cho thấy đây là mẫu tàu ngầm chuyên để mang theo thiết bị không người lái dưới nước như siêu ngư lôi Poseidon.

Chuyên gia quân sự có biệt danh Planesandstuff, nhận định: “Khabarovsk được xem là nền tảng chuyên triển khai ngư lôi không người lái Poseidon, loại vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân và hoạt động ở tầm liên lục địa”.

Tàu được thiết kế để chuyên phóng siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon. Ảnh: Militarnyi.

Tàu ngầm này là một trong những dự án được bảo mật cao nhất của Hải quân Nga, phát triển dựa trên thiết kế của mẫu tàu ngầm hạt nhân Borei. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật chính xác của Khabarovsk đến nay vẫn chưa được công bố chính thức.

Theo các nguồn tin chuyên ngành ở Nga, dù chưa được xác nhận, con tàu có thể có những đặc tính sau:

• Chiều dài: khoảng 113 mét

• Đường kính: hơn 10 mét

• Lượng giãn nước: 10.000 tấn

• Tốc độ di chuyển dưới nước: 30–32 hải lý/giờ

• Tầm hoạt động: không giới hạn, với khả năng vận hành liên tục mà không cần tiếp tế trong 90–120 ngày

• Vũ khí trang bị: được cho là có 6 ống phóng đặc biệt dành cho hệ thống Poseidon, cùng các ống phóng ngư lôi thông thường dùng để phòng thủ và tác chiến dưới nước.

Ngoài ra, tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk vẫn có thể được trang bị thêm tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tùy vào nhiệm vụ chiến đấu.

Tàu ngầm dự kiến sẽ được chính thức biên chế trong Hạm đội Thái Bình Dương Nga vào năm 2026. Nga có kế hoạch đóng tổng cộng 4 tàu ngầm loại này.