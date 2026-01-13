Nhà Trắng: Tổng thống Trump đang cân nhắc các phương án tấn công Iran

Trả lời báo chí ngày 12/1, bà Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn có các lựa chọn trên bàn và việc không kích Iran là một trong rất nhiều phương án mà ông Trump đang cân nhắc. Tuy nhiên, các giải pháp ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên của ông Trump.

Biểu tình tại Iran. Ảnh: AP

“Tôi nghĩ tổng thống muốn tìm hiểu những thông điệp ngoại giao từ Iran. Tuy nhiên, tổng thống đã cho thấy ông ấy không ngại sử dụng các biện pháp quân sự nếu ông ấy thấy cần thiết, và không ai hiểu điều đó hơn Iran", bà Karoline Leavitt nói.

Phát biểu của bà Leavitt được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran đang lan rộng trong thời gian gần đây và chính quyền Washington liên tục đưa ra các sức ép đối với Iran. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế thêm 25% đối với các hàng hoá giao dịch với Mỹ từ bất kỳ quốc gia nào có giao dịch với Iran, một động thái siết chặt nền kinh tế của quốc gia Trung Đông.

Trước đó, theo các quan chức Mỹ, ông Trump đã được trình bày các kế hoạch sơ bộ, từ các cuộc tấn công có thể xảy ra đến các lựa chọn khác không liên quan đến hành động quân sự. Các quan chức cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Trong khi đó, các quan chức Iran cho biết, họ thật sự sẵn sàng đàm phán với Mỹ song vẫn cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, hiện tình hình đã được hoàn toàn kiểm soát đồng thời đổ lỗi cho Mỹ và Israel về việc kích động bạo lực.