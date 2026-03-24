Hàng triệu người Mỹ tích trữ đồ đề phòng 'tận thế'

Rowan MacKenzie, 40 tuổi, ở bang Missouri, là một người nổi bật trong cộng đồng "prepper" (những người chủ động chuẩn bị cho thảm họa). Cô luôn lo ngại nguy cơ chiến tranh lan rộng, đặc biệt là những diễn biến khó lường từ các cuộc xung đột toàn cầu. Với Rowan, tích trữ đồ đạc là cách duy nhất để duy trì sự tự lực và bảo vệ gia đình.

Trước đây, bà mẹ này từng sở hữu một hầm trú ẩn trị giá 423.000 USD, chứa lượng thực phẩm đủ dùng cho cả nhà trong hai năm. Tuy nhiên, áp lực vật giá và chi phí sinh hoạt tăng cao buộc cô phải bán hầm. Hiện tại, Rowan bắt đầu lại từ đầu với ngân sách hạn chế hơn, ưu tiên tính linh hoạt thay vì cố định.

Chiến lược mới của cô tập trung vào những chiếc "túi thoát hiểm" (bug-out bag) được chuẩn bị sẵn cho từng thành viên. Bên trong chứa nước, đồ hộp, quần áo dự phòng và sạc điện thoại dự phòng. Trong giới sinh tồn, "72 giờ vàng" là nguyên tắc cơ bản nhất, xuất phát từ thực tế các cơ quan cứu trợ thường mất khoảng ba ngày để dọn đường và tiếp cận hiện trường sau một thảm họa quy mô lớn. Trong khoảng thời gian này, mỗi cá nhân buộc phải tự lo liệu toàn bộ thức ăn, nước uống và y tế cho gia đình mình.

Hầm "tận thế" của gia đình MacKenzie ở Mỹ. Ảnh: New York Post

Về tài chính, cô khuyên mọi người nên chia đôi tài sản: một nửa gửi ngân hàng, một nửa giữ tiền mặt tại nhà để đề phòng trường hợp mạng lưới viễn thông hay máy chủ ngân hàng tê liệt. Ngoài ra, Rowan in toàn bộ giấy tờ quan trọng ra bản cứng, cất trong hộp chống nước và giấu ở nơi chỉ người nhà mới biết. Ngôi nhà của cô cũng được che kín cửa sổ bằng vật liệu tối màu để trông như bị bỏ hoang, tránh thu hút sự chú ý.

Theo phân tích của InvestigateTV và dữ liệu từ FEMA, cộng đồng "prepper" ở Mỹ hiện có khoảng 20-23 triệu người, chiếm gần 7% dân số trưởng thành - con số đã tăng gấp đôi so với năm 2017. Nếu như trước kia, phong trào này thường gắn với giới nhà giàu xây hầm triệu USD, thì nay, nó lan rộng tới những người bình thường. Họ dùng tiền tiết kiệm để mua thêm vài thùng nước, đồ hộp hay thuốc men phòng thân. Nhiều người còn xây hầm trú ẩn tại nhà, tự cải tạo hoặc mua sẵn từ các công ty chuyên dụng.

Đại tá Chris Ellis, chuyên gia chuẩn bị thảm họa của Quân đội Mỹ, nhận định phong trào này phản ánh mong muốn lấy lại quyền kiểm soát của người dân trước những bất ổn xã hội, đại dịch và thời tiết cực đoan. Việc chuẩn bị lượng nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ đến 30 ngày là thực tế và cần thiết, tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo không nên sa đà vào nỗi lo âu thái quá đến mức ám ảnh.