Cuộc sống ở Iran giữa chiến sự

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran Tin tức Iran

Sau ba tuần liên tục bị không kích, người dân Iran bắt đầu thích nghi, dọn dẹp dần đống đổ nát và ra ngoài mua sắm, thể dục.

Máy xúc hỗ trợ người dân dọn dẹp một khu nhà bị sập tại thủ đô Tehran của Iran sau đòn không kích của Mỹ - Israel.

Chiến dịch ném bom liên tục của Mỹ - Israel từ ngày 28/2 đến nay đã khiến nhiều khu vực ở Iran tan hoang. Tổ chức Human Rights Activists News Agency (HRANA), trụ sở tại Mỹ, cho biết ít nhất 1.300 dân thường ở Iran đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra chiến sự.

Người đàn ông ở Tehran dọn dẹp đống đổ nát tại ngôi nhà bị phá hủy một phần vì bom đạn.

Mỹ và Israel trong những tuần qua tăng cường ném bom, phóng tên lửa vào các mục tiêu quân sự, an ninh, tình báo Iran, vốn nằm giữa các khu dân cư đông đúc, khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại.

Nhiều người dân Iran cho biết họ đã quen với việc nghe thấy tiếng chiến đấu cơ gầm rú trên đầu, quen với âm thanh từ còi báo động không kích không ngừng vang lên. Người dân cũng quen với bầu không khí im lặng tới đáng sợ sau mỗi đợt tấn công.

Tại nhiều khu vực, nhịp sống thường ngày đã xuất hiện trở lại, khi người dân đi mua sắm chuẩn bị cho lễ Nowruz, đánh dấu năm mới của người Ba Tư.

Người dân Iran tới các quầy hàng mua hoa để đón lễ.

Khu chợ ở Tehran vẫn tấp nập người mua sắm.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra dè dặt với ý tưởng ra ngoài đón lễ Nowruz, vì không biết bom đạn sẽ giáng xuống lúc nào.

"Tôi nghĩ vẫn nguy hiểm. Vợ tôi muốn chúng tôi cùng đến nhà một người bạn ở ngoại ô để ăn mừng dịp lễ, nhưng tôi không nghĩ đó là quyết định đúng đắn", một chủ cửa hàng 35 tuổi ở Tehran cho biết.

Một số người cũng cho biết "không còn tâm trạng" để đón lễ Nowruz, khi không thể quây quần cùng người thân.

Đối với nhiều người Iran, những ngày chiến sự vừa qua đã khiến họ tràn ngập trong cảm giác "tuyệt vọng và sợ hãi".

Trên đường phố Iran, một số người dân cũng bắt đầu quay trở lại đi dạo, chạy bộ khi các cuộc không kích lắng xuống.

Người dân Iran tại một công viên ở Tehran.

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran đã sắp bước sang tuần thứ tư và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Washington - Tel Aviv liên tục tập kích các mục tiêu ở Iran và hạ sát nhiều lãnh đạo nước này. Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công nhắm vào Israel cũng như các mục tiêu ở những nước lân cận.

Theo Ngọc Ánh - AP, AFP

-20/03/2026 14:33 PM (GMT+7)
