Đêm 'đặc quánh tiếng nổ' của người Tehran

Theo người dân Tehran, trận oanh tạc thủ đô đêm 5/3 là đợt ném bom khốc liệt nhất trong một tuần xung đột. Qua những lời kể được gửi đi bằng các kết nối vượt tường lửa trong bối cảnh Iran gần như cắt toàn bộ Internet, họ mô tả đó là "một đêm đặc quánh tiếng nổ".

Zahra, giáo viên một con, sống ở trung tâm Tehran, cho biết cô đặc biệt lo lắng cho dân thường.

"Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột tôi thực sự lo lắng cho những người Iran quanh mình. Chúng tôi bị mắc kẹt giữa chính quyền Iran và một cường quốc nước ngoài dường như đã chấp nhận coi chúng tôi chỉ là thiệt hại ngoài ý muốn", cô nói.

Khói lửa bốc lên tại thủ đô Iran sau đòn không kích ngày 6/3. Ảnh: AFP

Zahra mang quan điểm chống chính phủ và từng vui mừng khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt không kích ngày 28/2. Nhiều người Iran hồi cuối tháng 12/2025 xuống đường biểu tình phản đối tình trạng đồng tiền mất giá và lạm phát phi mã. Chính quyền Iran đã đối phó với biểu tình bằng các biện pháp quyết liệt, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Zahra ngày càng lo sợ về cái giá mà dân thường phải gánh chịu. "Nỗi hả hê ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi sợ. Nếu tất cả chúng tôi đều bị giết, Iran rồi sẽ còn lại ai?", cô nói, kể rằng đêm 5/3 là trải nghiệm chưa từng có trong đời. "Tôi không nghĩ mình từng trải qua đêm nào như thế này, thậm chí trên phim cũng chưa thấy. Tôi thực sự rất sợ, nhất là khi chúng tôi bị hạn chế tiếp cận thông tin".

"Nếu họ không lập tức dừng lại, Tehran sẽ biến thành Gaza", Farzad, 36 tuổi, người đã rời thành phố, nói. "Giờ đây chúng tôi có thể phân biệt được tiếng tiêm kích, tiếng phòng không và tiếng tên lửa. Có lúc chúng tôi đứng cùng nhau, nhìn những vệt tên lửa xé ngang trời".

Một phóng viên sống ở phía đông Tehran kể bị đánh thức bởi những tiếng nổ dữ dội. "Mấy ngày qua tôi vẫn ngủ được vì đã phần nào quen với tiếng nổ. Nhưng rạng sáng nay, mọi thứ thực sự trở nên đáng sợ. Cửa kính rung lên bần bật, tiếng người la hét khắp nơi".

Khói lửa bốc lên tại thủ đô Iran sau đòn không kích ngày 5/3. Ảnh: AFP

"Khu vực của chúng tôi không bị trúng bom, nhưng tôi đã nghĩ trần nhà có thể sập xuống đầu mình và tôi sẽ chết. Tôi đau đớn khi chứng kiến thành phố mình yêu quý bị tàn phá như thế này", phóng viên nói. Người này sau đó mất liên lạc.

Tehran, đô thị 10 triệu dân, có mật độ dân cư rất cao, trụ sở các cơ quan chính phủ và quân đội thường nằm gần khu thương mại, dân cư. Thực tế này khiến dân thường dễ bị tổn thương khi Mỹ và Israel mở rộng danh sách mục tiêu sang các cơ quan chính phủ, đài phát thanh truyền hình và trụ sở an ninh, cảnh sát Iran.

Hàng loạt tin nhắn được gửi cho các đầu mối nước ngoài cũng mô tả cảnh hoảng loạn tương tự khắp thủ đô. Một cư dân phía tây Tehran cho biết thành phố bị không kích bởi máy bay B-2.

"Đêm nay là tồi tệ nhất. Tôi tỉnh giấc vì tiếng tiêm kích, rồi tiếng bom nổ ngay sát tai. Tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết đêm nay", một cư dân kể.

Người dân khu Shahid Boroujerdi ngoài đường khi khu vực hứng thiệt hại nặng, ngày 5/3. Ảnh: AFP

Iran đã ghi nhận hơn 1.300 người thiệt mạng kể từ đầu xung đột. Iran vẫn chưa công bố người kế nhiệm ông Khamenei, mặc dù Mojtaba Khamenei, con trai cố Lãnh tụ tối cao Khamenei, nổi lên là ứng viên sáng giá. Tổng thống Trump hôm 7/3 phát tín hiệu sẽ đẩy mạnh chiến dịch không kích Iran, tuyên bố đang xem xét tấn công những mục tiêu "chưa từng bị nhắm tới".

"Xin hãy lên tiếng hỏi ông Trump liệu có kế hoạch nào để bảo vệ chúng tôi trong lúc họ tấn công các mục tiêu quân sự hay không, vì chúng tôi vô cùng hoảng sợ. Những đợt không kích sáng nay, thật sự có cảm giác là dữ dội nhất kể từ xung đột, hẳn đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người", Saeed, sinh viên Đại học Tehran, viết.