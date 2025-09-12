Hàng trăm UAV Ukraine tấn công lãnh thổ Nga trong đêm, một số mục tiêu bốc cháy

Nhà chức trách Nga thông báo đã đánh chặn 221 UAV Ukraine trong đêm ngày 11 và rạng sáng 12/9. Ảnh: Kyiv Post.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn 221 UAV Ukraine trên khắp cả nước. Tuy vậy, đợt tấn công công được cho là đã gây cháy cho một con tàu ở cảng Primorsk và tại cơ sở lọc dầu Lukoil ở vùng Smolensk. Người dân vùng Leningrad nói đây là đợt tập kích lớn nhất ở khu vực này kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko nói khoảng 30 UAV bị bắn rơi trong khu vực. Một số mảnh vỡ rơi xuống thị trấn Tosno, cách thành phố St. Petersburg 53 km, nhưng không gây thương vong. Mảnh vỡ cũng xuất hiện ở nhiều ngôi làng như Vsevolozhsk, Pokrovskoye và Uzmino. Ông Drozdenko xác nhận một con tàu ở cảng Primorsk bốc cháy nhưng hỏa hoạn đã sớm được dập tắt, không có nguy cơ tràn dầu. Ngoài ra, một trạm bơm ở cảng cũng bốc cháy song được kiểm soát kịp thời.

Primorsk là cảng vận chuyển dầu lớn nhất của Nga ở biển Baltic. Mối đe dọa từ UAV khiến sân bay Pulkovo ở St. Petersburg phải đóng cửa tạm thời, gần 50 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn.

Vụ cháy xảy ra ở vùng Smolensk của Nga vào rạng sáng ngày 12/9. Ảnh: Kyiv Independent.

Tại thủ đô Moscow, thị trưởng Sergey Sobyanin thông báo ít nhất 9 UAV bị bắn hạ ở vùng ngoại ô. Truyền thông Nga đưa tin, nhiều tiếng nổ được ghi nhận ở Mozhaysk và Dedovsk, hai khu dân cư thuộc vùng thủ đô.

Ở vùng Smolensk, thống đốc Vasily Anokhin cho biết lực lượng phòng không cũng chặn nhiều UAV, trong khi cư dân địa phương nói nghe thấy nhiều tiếng nổ. Đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy cột khói và lửa lớn bốc lên, được cho là gần cơ sở lọc dầu Lukoil. Tuy nhiên, trong thông báo chính thức, ông Anokhin không đề cập đến hư hại ở cơ sở lọc dầu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 85 UAV trên bầu trời vùng Bryansk, 42 tại vùng Smolensk, 28 tại vùng Leningrad, 18 tại vùng Kaluga, 14 tại vùng Novgorod, cùng 9 chiếc ở vùng thủ đô Moscow và Oryol. UAV cũng bị chặn ở các vùng Belgorod, Rostov, Tver, Pskov, Tula và Kursk.

Quân đội chưa Ukraine lên tiếng bình luận về đợt tấn công quy mô lớn này. Ukraine thời gian gần đây bắt đầu mở rộng các đợt tập kích trong lãnh thổ Nga, sử dụng UAV cùng các mẫu tên lửa hành trình nội địa cỡ lớn.