Video: Cảnh tượng dân thường Ukraine bình thản khi chạm trán UAV FPV của Nga

Theo RT, cảnh quay ghi lại tại địa điểm không xác định, cho thấy nhiều tình huống binh sĩ Nga điều khiển UAV FPV gắn dây cáp quang đã hủy tấn công sau khi xác nhận phương tiện họ theo dõi chở dân thường.

Trong vùng chiến sự, có tình trạng lực lượng Ukraine sử dụng phương tiện dân sự để di chuyển hoặc tiếp tế, truyền thông Nga đưa tin. Binh sĩ Nga thường điều khiển UAV áp sát các xe dân sự để nhận diện mục tiêu và hủy bỏ tấn công nếu phát hiện trong xe có dân thường.

Người dân ở Ukraine không tỏ ra hoảng loạn khi chạm trán UAV FPV mang thuốc nổ của quân đội Nga. Ảnh chụp màn hình video.

Một cảnh trong video cho thấy UAV truy đuổi chiếc ô tô trắng chở đầy đồ đạc, chạy với tốc độ cao trên đường. Khi tiến lại gần, người điều khiển nhận ra đây là xe chở dân thường, có thể đang tìm cách rời khỏi vùng chiến sự, liền điều khiển UAV bay cách xa.

Trong một cảnh khác, chiếc xe chở ít nhất ba dân thường dừng lại khi tài xế phát hiện UAV. Chiếc UAV áp sát còn các dân thường ngồi im trong xe. Lúc này, người điều khiển nghiêng UAV như động tác chào, còn tài xế vẫy tay đáp lại trước khi tiếp tục lái xe rời đi.

Theo RT, UAV FPV gắn dây cáp quang cho chất lượng hình ảnh rõ nét, giúp người điều khiển quan sát kỹ mục tiêu trước khi ra quyết định tấn công. UAV gắn cáp quang được quân đội Nga đẩy mạnh sử dụng trong các hoạt động phục kích vì loại UAV này có thể nằm chờ dưới mặt đất hàng giờ mà không hao pin hay mất tín hiệu điều khiển.