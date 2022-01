Hàng loạt phát hiện quan trọng từ việc Omicron lây với 'tốc độ ánh sáng'

Vẫn nên thận trọng với độc lực của Omicron Cuối tháng 12-2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra lưu ý thận trọng về kết quả nghiên cứu ban đầu cho rằng biến thể Omicron ít có khả năng gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước của virus SARS-CoV-2. Theo WHO, hiện vẫn chưa có đủ dữ liệu về cách biến thể Omicron ảnh hưởng đến những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương. Đây là một số lý do WHO đề nghị thận trọng: Dữ liệu từ Nam Phi cho thấy Omicron không gây bệnh nặng, nhưng cũng cần lưu ý là dân số Nam Phi đa phần trẻ. Vì thế, chưa thể xác định được Omicron tác động thế nào đến bộ phận dân số già, theo TS Abdi Mahamud, người quản lý sự cố của WHO về COVID-19. Ông cho rằng đừng nên "diễn giải quá mức" dữ liệu của Nam Phi, và thế giới vẫn cần thêm thông tin về cách Omicron ảnh hưởng đến người trên 60 tuổi, người có bệnh lý tiềm ẩn làm suy giảm phản ứng miễn dịch, và người chưa được tiêm chủng. Ngoài ra, theo TS Mike Ryan - Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp y tế của WHO, một số lượng lớn người Nam Phi đã mang kháng thể do nhiễm COVID-19 trước đó. Điều đó có thể làm xáo trộn những nỗ lực xác định liệu Omicron ít khả năng gây bệnh nặng hơn các biến thể trước của virus SARS-CoV-2 hay không. Dữ liệu từ châu Âu cũng không giúp giải thích chính xác. Omicron chủ yếu lây nhóm người trẻ, chưa xâm nhập sâu vào nhóm người trên 60 tuổi. Hơn nữa, nhiều nước châu Âu có tỉ lệ tiêm chủng rất cao, khó có thể xác định liệu khi nhiễm tăng mà số ca nhập viện không tăng là do Omicron độc lực yếu hơn hay nhờ sự bảo vệ của vaccine. “Tôi hơi lo lắng khi đưa ra những dự đoán tích cực cho đến khi chúng ta thấy được vaccine bảo vệ tốt thế nào ở những nhóm dân số già hơn và dễ bị tổn thương hơn” – TS Ryan đánh giá thận trọng. Tại Mỹ, TS Anthony Fauci - cố vấn y tế của Nhà Trắng cũng thận trọng rằng nhân khẩu học của Mỹ khác với Nam Phi và không rõ chính xác tác động của Omicron sẽ gây ra.