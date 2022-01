Biến thể Omicron: Năm mới "ảm đạm" hay sự kết thúc của đại dịch?

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 18:30 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học vẫn đang đưa ra các nhận lạc quan một cách thận trọng về biến thể Omicron trong bối cảnh số ca mắc biến thể này đang tăng lên trên thế giới.

The Guardian nhận định Vương quốc Anh đang một lần nữa trải qua dịp lễ hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh khi làn sóng biến thể Omicron đang lây lan rộng rãi tại nước này. Năm ngoái, cũng vào dịp Giáng sinh và Năm mới, Anh từng trải qua làn sóng lây lan do biến thể Alpha.

Giờ đây, biến thể Omicron thậm chí còn đang khiến số ca mắc mới tăng lên nhanh chóng hơn. Việc huỷ bỏ các sự kiện trong dịp lễ đã được đưa ra tại các quán bar và hộp đêm khiến Anh một lần nữa rơi vào cảnh đón năm mới trong sự "ảm đạm" khi Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cảnh báo số ca mắc COVID-19 mới tăng cao có thể khiến nền y tế rơi vào cảnh quá tải.

Kịch bản này đã khiến nhiều người lo ngại đây sẽ là hình mẫu cho những dịp lễ Giáng sinh và Năm mới trong tương lai khi giãn cách xã hội và phong toả trở thành tình trạng bình thường vào mỗi dịp lễ tại Anh.

Anh đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 với số ca mắc biến thể Omicron tăng đột biến. Ảnh: FT

Suy đoán trên hoàn toàn có thể là một khả năng nhưng liệu điều đó có khả thi? Theo The Guardian, thoạt nhìn, có thể thấy tình hình dịch COVID-19 tại Anh dịp lễ năm ngoái và năm nay tương đối giống nhau bởi số ca mắc mới gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu xét đến số trường hợp phải nhập viện điều trị và tử vong do COVID-19 tại nước này, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ này vẫn được duy trì ở mức độ thấp hơn so với năm ngoái.

Những nghiên cứu mới của các nhà khoa học trên toàn thế giới đã nhiều lần chỉ ra rằng biến thể Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đây của SARS-CoV-2. Theo đó, họ nhận định đây là một thông tin tốt nhưng vẫn khuyên người dân cần thận trọng. Số ca mắc COVID-19 mới tại Anh vẫn đang tăng lên, đạt mức cao kỷ lục 122.000 trường hợp trong ngày 24/12 và ước tính có tới 1,7 triệu người mắc đã nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này chỉ trong tuần trước. Dưới đây là những sự khác biệt về biến thể Omicron.

Độ tuổi bị ảnh hưởng

The Guardian nhận xét hầu hết các trường hợp mắc biến thể Omicron được phát hiện hiện nay là những người trẻ tuổi, điều này khiến một số nhà nghiên cứu cảnh báo rằng nếu Omicron bắt đầu ảnh hưởng đến nhóm người lớn tuổi, dễ bị tổn thương hơn với số lượng lớn hơn, số lượng ca nhập viện vẫn có thể tăng lên.

Tuy nhiên, một số lượng lớn người - đặc biệt là người cao tuổi - hiện đã được tiêm vaccine và liều tăng cường, bởi vậy họ sẽ có được sự bảo vệ đáng kể trước biến thể Omicron. Vẫn còn phải xem các yếu tố khác nhau này ảnh hưởng đến các số liệu như thế nào. Hiện tại, dữ liệu vẫn đang được thu thập và còn quá sớm để chắc chắn. Đồng thời, các quyết định chính sách để bảo vệ sức khỏe cộng đồng vẫn phải được thực hiện.

Vấn đề này đã một lần nữa được nhấn mạnh bởi nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm, Giáo sư Mark Woolhouse của Đại học Edinburgh. Ông nói với tạp chí Nature vào tuần trước: "Chắc chắn có sự chênh lệch giữa số ca mắc và nhập viện.“Nhưng trong khi chờ đợi, các quyết định chính sách phải được đưa ra và điều đó không hề đơn giản".

Khả năng gây bệnh nặng của biến thể có giảm đi?

Nhiều nhà khoa học trên thế giới tin rằng đã có bằng chứng cho thấy biến thể Omicron ít gây ra triệu chứng nặng khiến người bệnh nhập viện hơn. Cụ thể, các nghiên cứu gần đây ở Scotland, Anh và Nam Phi đều chỉ ra quan điểm này.

Tiến sĩ Julian Tang, giáo sư Khoa học Hô hấp tại Đại học Leicester, chia sẻ: "Tôi tin rằng biến thể này là bước đầu tiên trong quá trình virus thích nghi với cơ thể người để tạo ra các triệu chứng lành tính hơn".

Dù vẫn cần nghiên cứu thêm nhưng nhiều chuyên gia cho rằng biến thể Omicron có thể là tín hiệu về sự kết thúc của đại dịch. Ảnh: NYT

Một số quan chức y tế dự đoán rằng đại dịch COVID-19 cuối cùng có thể trở thành một bệnh giống bệnh cúm. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ cần một loại vaccine mới để đối phó với các biến thể có thể xuất hiện hàng năm.

Tuy nhiên, Giáo sư Martin Hibberd, Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, lập luận rằng coronavirus - giống như những loại đã gây ra cảm lạnh thông thường - không hoạt động theo cách này. Ông chỉ ra: "Chúng không xuất hiện như những chủng mới mỗi năm. Lý do chúng ta bị cảm lạnh vào mùa đông là vì khả năng miễn dịch của chúng ta với coronavirus không kéo dài lâu. Và loại virus này có vẻ giống với những loại virus gây cảm lạnh thông thường hơn. Nói cách khác, chúng ta có thể vẫn cần nghĩ đến việc tiêm vaccine để bảo vệ chống lại SARS-CoV-2 hàng năm vì khả năng miễn dịch sẽ luôn giảm xuống".

Bà Juliet Tang lưu ý điều đó không có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với sự "ảm đạm" trong 5 năm tới. Bà Tang nói thêm: "Tôi nghĩ rằng virus sẽ tự biến đổi để kết thúc đại dịch rất sớm và trở nên nhẹ hơn, dễ lây lan hơn đến mức bạn có thể chỉ cần nghĩ đến việc tiêm phòng cho nhóm người dễ bị tổn thương hơn trong dân số".

