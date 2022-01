Biến thể Omicron giúp Israel đạt miễn dịch cộng đồng?

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 09:00 AM (GMT+7)

Số ca mắc Covid-19 liên quan tới biến thể Omicron tăng mạnh ở Israel có thể khiến quốc gia này đạt miễn dịch cộng đồng.

Theo Reuters, trên đây là dự đoán của một quan chức y tế hàng đầu Israel đưa ra ngày 2-1-2022.

Cho đến cuối tháng 12 năm ngoái, Israel đã ngăn chặn biến thể Omicron ở một mức độ nào đó nhưng với tốc độ mắc Covid-19 đang gia tăng, số ca mắc Covid-19 hằng ngày tại quốc gia này dự kiến ​​đạt mức cao kỷ lục trong 3 tuần tới. Tổng Vụ trưởng Bộ Y tế Nachman Ash cho biết với đà tăng đó, Israel có thể đạt miễn dịch cộng đồng.

"Cái giá phải trả sẽ là rất nhiều ca nhiễm. Những con số sẽ phải rất cao để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. Điều này có thể xảy ra nhưng chúng tôi không muốn đạt được nó bằng cách lây nhiễm mà bằng cách có nhiều người được tiêm chủng" - GS Nachman nói với đài 103FM.

Một người đàn ông chuẩn bị tiêm mũi vắc-xin Covid-19 thứ tư ở Israel ngày 31-12-2021. Ảnh: Reuters

Miễn dịch cộng đồng là mốc mà người dân được bảo vệ khỏi virus thông qua tiêm vắc-xin hoặc bởi những người sinh kháng thể sau khi mắc bệnh.

Khoảng 60% dân số 9,4 triệu người của Israel đã được tiêm chủng đầy đủ cho đến nay. Hầu hết được tiêm vắc-xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Israel ghi nhận 1.392.144 ca Covid-19, 8.244 ca tử vong và 1.351.754 trường hợp phục hồi tính đến ngày 2-1. Tuy nhiên, GS Eran Segal, nhà khoa học dữ liệu tại Viện Khoa học Weizmann kiêm cố vấn chính phủ Israel, cảnh báo Israel có thể chứng kiến 2-4 triệu người mắc Covid-19 vào cuối tháng 1 này do làn sóng Omicron.

Israel đã tiêm thử nghiệm mũi vắc-xin tăng cường thứ tư cho người trên 60 tuổi.

Ấn Độ có ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ngày thứ năm liên tiếp nhưng tỉ lệ nhập viện vẫn thấp. Ảnh: EPA

Trong khi đó, Ấn Độ báo cáo 27.553 người mắc Covid-19 vào ngày 2-1. Dù ca nhiễm tăng mạnh ngày thứ năm liên tiếp nhưng tỉ lệ nhập viện vẫn thấp.

Các thành phố lớn nhất của Ấn Độ, bao gồm New Delhi và Mumbai, ghi nhận sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19, bao gồm cả trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Riêng số ca nhiễm ở New Delhi tăng gấp 3 lần trong 3 ngày qua. Thủ hiến Arvind Kejriwal trấn an rằng mọi người không cần lo lắng hoặc hoảng sợ vì hầu hết ca nhiễm Covid-19 gần đây không phải nhập viện.

Ấn Độ đang có tổng cộng 34.889.132 ca Covid-19, 481.770 người tử vong và 34.284.561 trường hợp phục hồi tính đến ngày 2-1. Quốc gia này sẽ bắt đầu tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em 15-18 tuổi vào ngày 3-1.

