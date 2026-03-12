Tưởng chỉ vi phạm giao thông, CSGT phát hiện đối tượng lộ thêm hành vi nguy hiểm

Công an phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long vừa bắt giữ đối tượng Trần Quốc Nghiêm (SN 1995) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Trần Quốc Nghiêm bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 9-3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên đường 14/9 (phường Thanh Đức) thì phát hiện Nghiêm điều khiển xe mô tô có biểu hiện vi phạm nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Lúc này, Nghiêm không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng phường Phước Hậu. Đối tượng sau đó bị các chiến sĩ CSGT khống chế, bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên người Nghiêm có cất giấu 1 bịch ni-lông chứa chất màu trắng (nghi là chất ma túy) và một vật có đặc điểm giống súng và 4 viên đạn.

Tiến hành làm việc, Nghiêm khai nhận số chất tinh thể màu trắng trên là ma túy đá và thừa nhận vật trên là súng do đối tượng mua để sử dụng.