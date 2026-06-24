Hạm đội tàu sân bay Mỹ mạnh nhất thế giới hiện đang ở đâu?

Thông thường chỉ khoảng 5-6 tàu sân bay được triển khai, trong khi số còn lại neo đậu tại cảng, bảo dưỡng định kỳ hoặc trải qua các chương trình nâng cấp kéo dài nhiều năm.

Tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68), chiếc đầu tiên của lớp Nimitz, hiện đang thực hiện những chuyến hải trình cuối cùng trước khi nghỉ hưu vào năm 2027. Con tàu đã rời căn cứ Kitsap từ tháng 3, đi vòng qua Nam Mỹ và tham gia chiến dịch Southern Seas 2026. Trong hành trình này, USS Nimitz thực hiện nhiều cuộc tập trận với các nước Mỹ Latinh và đón tiếp lãnh đạo Argentina, Chile cùng Uruguay. Sau hơn 50 năm phục vụ, đây được xem là lần triển khai cuối cùng của con tàu trước khi bị loại biên. USS Nimitz được đưa vào hoạt động năm 1975 và từng là tàu chiến lớn nhất thế giới thời điểm đó. Con tàu thường mang theo khoảng 60-90 máy bay các loại, đóng vai trò như một căn cứ không quân nổi trên biển.

USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) hiện neo tại Norfolk, bang Virginia. Sau khi hoàn thành các đợt thử nghiệm trên biển hồi tháng 4, con tàu đang bước vào chu kỳ huấn luyện để chuẩn bị cho đợt triển khai tiếp theo dự kiến diễn ra vào đầu năm 2027. Đây là tàu sân bay hạt nhân lâu đời thứ hai còn hoạt động của Mỹ và dự kiến sẽ được thay thế bằng USS Enterprise (CVN-80) vào cuối thập niên này. Trong lịch sử hoạt động, Eisenhower từng tham gia chiến dịch giải cứu con tin Iran năm 1980 và Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990.

USS Carl Vinson (CVN-70) hiện đang neo tại San Diego. Con tàu mới nhận Giải thưởng Hiệu quả Chiến đấu Battle "E" sau đợt triển khai kéo dài 9 tháng tại Tây Thái Bình Dương và Trung Đông. Trong thời gian hoạt động, nhóm tác chiến của Carl Vinson đã thực hiện hơn 10.000 phi vụ, bay 23.000 giờ và di chuyển hơn 275.000 hải lý. Đây cũng là tàu sân bay từng tham gia chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden năm 2011.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) vừa rời San Diego và đang hoạt động tại khu vực Đông Thái Bình Dương. Con tàu sẽ dẫn đầu lực lượng Mỹ tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2026, sự kiện hải quân quốc tế lớn nhất thế giới với sự tham gia của hơn 30 quốc gia. Được đưa vào biên chế năm 1986, Theodore Roosevelt là một trong những tàu sân bay được trao nhiều huân chương nhất của Hải quân Mỹ thời hậu Chiến tranh Lạnh.

USS Abraham Lincoln (CVN-72) hiện hoạt động tại biển Ả Rập trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Con tàu đang hỗ trợ các hoạt động quân sự liên quan đến eo biển Hormuz và nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại khu vực này cho tới khi căng thẳng với Iran hạ nhiệt. Trước đó, các tiêm kích F-35C trên tàu đã tham gia các đợt không kích nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

USS George Washington (CVN-73) hiện đang hoạt động tại biển Philippines. Đây là tàu sân bay được triển khai thường trực tại Nhật Bản và đóng vai trò then chốt trong chiến lược của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Con tàu mới ghé Guam trong chuyến tuần tra đầu tiên của năm 2026.

USS John C. Stennis (CVN-74) hiện nằm tại Newport News, Virginia để thực hiện chương trình tiếp nhiên liệu và đại tu giữa vòng đời (RCOH). Quá trình này bắt đầu từ năm 2021 nhưng bị kéo dài do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các hư hỏng ngoài dự kiến. Theo kế hoạch hiện nay, con tàu sẽ trở lại hoạt động vào cuối năm 2026.

USS Harry S. Truman (CVN-75) hiện neo tại Norfolk và đang chuẩn bị cho chương trình RCOH kéo dài nhiều năm. Con tàu vừa kết thúc đợt triển khai 8 tháng tại Địa Trung Hải và biển Đỏ, nơi tham gia các chiến dịch đối đầu lực lượng Houthi. Trong chuyến đi này, Truman gặp nhiều sự cố đáng chú ý, bao gồm va chạm với tàu hàng và mất 3 tiêm kích F/A-18 Super Hornet trong các tai nạn khác nhau.

USS Ronald Reagan (CVN-76) hiện neo tại Bremerton, bang Washington. Con tàu đang trải qua chương trình bảo dưỡng kéo dài 17 tháng và dự kiến quay trở lại hoạt động vào cuối năm 2026. Trước đó, Ronald Reagan là tàu sân bay tiền phương của Mỹ tại Nhật Bản.

USS George H.W. Bush (CVN-77) hiện cũng đang làm nhiệm vụ trong khu vực CENTCOM. Con tàu bắt đầu triển khai từ tháng 3 và được cho là sẽ tiếp tục hiện diện tại Trung Đông trong thời gian tới. Đây là chiếc cuối cùng của lớp Nimitz và cũng là tàu sân bay hiện đại nhất thuộc lớp này.

USS Gerald R. Ford (CVN-78), tàu sân bay hiện đại nhất thế giới, đã trở về Norfolk sau chuyến triển khai kéo dài 11 tháng. Con tàu hiện đang được sửa chữa và nâng cấp, đồng thời xử lý các hư hỏng phát sinh ngoài kế hoạch, bao gồm hậu quả từ một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trước đó. Nhiều khả năng Ford sẽ tiếp tục ở cảng trong phần lớn thời gian của năm 2026 và 2027.

USS John F. Kennedy (CVN-79), chiếc thứ hai thuộc lớp Ford, hiện đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng tại Newport News. Con tàu đã hoàn thành các thử nghiệm trên biển và dự kiến được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào tháng 3/2027. Sau khi đi vào hoạt động, Kennedy sẽ thay thế USS Nimitz và trở thành một trong những tàu sân bay chủ lực của hạm đội Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.