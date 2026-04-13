Đề xuất xe máy dưới 5 năm không phải kiểm định khí thải trực tiếp

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy.

Xe máy dưới 5 năm, chủ xe không cần đưa đến cơ sở đăng kiểm

Trong dự thảo thông tư, Bộ Xây dựng đề xuất xe máy dưới 5 năm (60 tháng) từ khi sản xuất, chủ xe đi kiểm định lần đầu không cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm. Căn cứ kết quả chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu xe, cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải. Thời gian giải quyết thủ tục chỉ khoảng 3 giờ.

Dự thảo cũng nhấn mạnh việc sử dụng dữ liệu điện tử và liên thông giữa các cơ quan. Mỗi phương tiện sẽ chỉ có một hồ sơ quản lý duy nhất từ lần đầu kiểm định. Các loại giấy tờ như đăng ký xe, căn cước công dân có thể sử dụng bản điện tử hoặc tích hợp trên tài khoản định danh. Trường hợp phương tiện chưa hoàn tất xử phạt vi phạm hành chính, hệ thống có thể từ chối kiểm định.

Xe môtô, xe máy sản xuất trên 5 năm có chu kỳ kiểm định 12-24 tháng

Theo dự thảo thông tư, xe môtô, xe máy trên 5 năm (60 tháng) phải kiểm tra khí thải trực tiếp tại các trung tâm đăng kiểm. Thời gian 60 tháng tính từ ngày xuất xưởng xe. Trường hợp xe môtô, xe gắn máy trong cơ sở dữ liệu không có thông tin về ngày xuất xưởng thì tính từ ngày 31/12 của năm sản xuất xe.

Chu kỳ kiểm định được giữ nguyên theo Thông tư 47/2024 là xe sản xuất trên 5 năm đến 12 năm sẽ phải kiểm định sau 24 tháng; xe đã sản xuất trên 12 năm có chu kỳ 12 tháng.

Môtô, xe máy tại Hà Nội và TP HCM sẽ kiểm định khí thải từ tháng 7/2027. Ảnh: Phạm Chiểu

Ngay sau khi kết thúc kiểm định khí thải, cơ sở đăng kiểm sẽ phát hành Giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy (bản điện tử) trên hệ thống trực tuyến hoặc cấp Giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy (bản giấy) trực tiếp cho chủ xe.

Trường hợp kết quả kiểm định khí thải không đạt yêu cầu, cơ sở đăng kiểm cấp thông báo không đạt, nhập nội dung không đạt vào phần mềm quản lý.

Theo Quyết định số 13/2026 mới ban hành, từ ngày 1/7/2027 bắt đầu kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại Hà Nội và TP HCM; từ 1/7/2028 áp dụng với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại gồm Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Từ 1/7/2030, việc kiểm định được áp dụng với 28 tỉnh. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể thực hiện sớm hơn.