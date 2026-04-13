Cuộc điện đàm của thủ tướng Israel khiến đàm phán Iran và Mỹ thêm bế tắc?

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi hôm 12-4 đưa ra cáo buộc trên mạng xã hội X rằng cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, được thực hiện giữa lúc đàm phán, đã làm đổ vỡ những gì lẽ ra có thể là bước đột phá trong bế tắc giữa Iran và Mỹ.

Trước đó vài giờ, ông Vance rời Islamabad mà không đạt được thỏa thuận nào sau hơn 21 giờ đàm phán tại thủ đô của Pakistan.

“Cuộc điện đàm của ông Netanyahu với ông Vance đã chuyển trọng tâm của cuộc đàm phán Mỹ - Iran sang lợi ích của Israel. Mỹ đã cố gắng đạt được - trên bàn đàm phán - những gì họ không thể đạt được thông qua chiến sự” - ông Araghchi viết.

Washington chưa xác nhận hay phủ nhận cuộc điện đàm của ông Netanyahu.

Sự việc diễn ra vào thời điểm mong manh khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran kéo dài 2 tuần được dàn xếp hồi đầu tháng này đang chịu áp lực mới: chỉ còn 9 ngày nữa là hết hạn.

Các quan chức Iran và các nhà trung gian hòa giải khu vực mô tả lập trường của Mỹ tại Islamabad là không thể chấp nhận được".

Theo tường thuật của Tehran về các cuộc đàm phán, Washington không chỉ tìm kiếm quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz cho các tàu của mình và các đồng minh, mà còn yêu cầu Tehran từ bỏ hoàn toàn chương trình làm giàu uranium và chuyển giao kho dự trữ uranium hiện có.

Ông Vance được cho là đã trình bày các điều khoản này như là "đề nghị cuối cùng và tốt nhất" của Mỹ, nhưng Iran từ chối. Nhà Trắng chưa đưa ra bản tường thuật chi tiết về những gì được yêu cầu hoặc đề nghị.

Sự đổ vỡ về mặt ngoại giao cũng đã phơi bày những rạn nứt trong hệ thống liên minh của Mỹ. Tây Ban Nha và Ý công khai từ chối cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của họ cho các hoạt động chống lại Iran.

Một số thành viên NATO và đối tác vùng Vịnh của Washington cũng chống lại áp lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng ngoài cuộc xung đột.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam ngày 13-4 tuyên bố ông đang nỗ lực ngăn chặn giao tranh giữa Israel và Hezbollah.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với binh sĩ ở miền Nam Lebanon rằng cuộc xung đột ở đó còn lâu mới kết thúc.

Israel tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mong manh với Iran không áp dụng cho cuộc chiến của nước này với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Lebanon bị cuốn vào cuộc xung đột Trung Đông khi Hezbollah bắn tên lửa vào Israel sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến lãnh tụ tối cao của Iran thiệt mạng.

Israel đáp trả bằng các cuộc tấn công quy mô lớn và một cuộc đổ bộ trên bộ vào Lebanon.