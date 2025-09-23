Nga nói Estonia “tưởng tượng ra” vụ tiêm kích MiG-31 xâm phạm không phận

Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky. Ảnh: Global Look Press.

Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Estonia yêu cầu, ông Dmitry Polyansky, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, nói: “Các máy bay chiến đấu của Nga chưa bao giờ xâm nhập không phận Estonia”, theo RT.

Trước đó, Estonia – nước thành viên NATO – cho rằng 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã vi phạm không phận nước này trong 12 phút và coi đây là hành động chưa từng có.

Ông Polyansky nói thêm: “Hàng xóm của chúng tôi hiện đang tưởng tượng ra rằng Nga có lỗi vì xâm nhập không phận Estonia. Không có bất kỳ bằng chứng nào ngoài sự cuồng loạn bài Nga từ Tallinn”.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna khẳng định nước này có “bằng chứng rõ ràng” về vụ việc, đồng thời công bố dữ liệu radar được cho là thể hiện đường bay của các tiêm kích Nga.

Theo ông Polyansky, chuyến bay của các tiêm kích Nga là hoạt động đã lên kế hoạch trước, trong đó máy bay “không hề rời khỏi đường bay đã được định sẵn, cũng như không vượt qua không phận Estonia”, mà chỉ bay trên “vùng biển trung lập của biển Baltic, cách đảo Vaindloo hơn 3 km”.

Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng Estonia hoàn toàn có thể tự xác minh thực tế này, nhưng “mục tiêu của Estonia là thổi phồng căng thẳng và cáo buộc Nga khiêu khích, bất chấp sự thật và lẽ thường”.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng bác bỏ cáo buộc, khẳng định máy bay chiến đấu chỉ hoạt động trên vùng biển Baltic “mà không vi phạm không phận Estonia”.

Sau sự việc, Estonia đã viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước NATO để tham vấn khẩn với các đồng minh, kéo theo việc nhiều nước thành viên khác cũng chỉ trích Nga.

Vụ việc được cho là xảy ra chỉ vài tuần sau khi Ba Lan cáo buộc 19 máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập không phận nước này – điều mà Moscow đã phủ nhận. NATO hiện đã tăng cường các chuyến tuần tra trên không tại khu vực Đông Âu nhằm trấn an các nước đồng minh.