Hai binh sĩ Mỹ bị sát hại ở Syria, ông Trump nổi giận tuyên bố rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Lầu Năm Góc, vụ tấn công do một tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Ngoài ba người thiệt mạng, còn có ba binh sĩ khác bị thương.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định: “Chúng tôi sẽ trả đũa”. Ông cho biết nước Mỹ đang để tang “ba người con yêu nước vĩ đại” và cầu nguyện cho ba người bị thương, những người hiện “có vẻ đang hồi phục khá tốt”.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc tới sự phối hợp giữa Washington và các lực lượng Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết kẻ tấn công đã bị các lực lượng đối tác tiêu diệt.

Chỉ ít phút sau khi trả lời báo chí, ông Trump tiếp tục đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, mô tả đây là “một vụ tấn công của IS nhằm vào Mỹ và Syria, xảy ra tại khu vực cực kỳ nguy hiểm, nơi Syria chưa kiểm soát hoàn toàn”. Ông cho biết Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa “vô cùng tức giận và bàng hoàng” trước vụ việc, đồng thời nhấn mạnh: “Sẽ có hành động trả đũa rất nghiêm khắc”.

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani cùng ngày đã lên án vụ tấn công, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân cũng như Chính phủ và người dân Mỹ, đồng thời chúc những người bị thương sớm bình phục.

Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Syria cho biết các lực lượng nước này từng phát đi cảnh báo tình báo cho liên minh do Mỹ dẫn đầu, đồng thời cho biết kẻ tấn công đã nằm trong diện theo dõi trước đó. Theo phía Syria, các lực lượng liên minh “đã không lưu tâm đầy đủ tới những cảnh báo này”.

Vụ phục kích xảy ra khi các chỉ huy của liên minh và lực lượng an ninh Syria đang tiến hành chuyến thị sát chung tại khu vực Badia. Sau đó, phái đoàn tiến vào một cơ sở chỉ huy được gia cố, nơi kẻ tấn công bất ngờ nổ súng tại cổng.

Đối tượng này từng bị đánh giá có tư tưởng cực đoan và đã đấu súng với lực lượng an ninh Syria cùng quân đội liên minh trước khi bị tiêu diệt.