Giá xăng dầu tại Mỹ tăng dựng đứng

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), tính đến ngày 6/3 (giờ địa phương), tức 7/3 (giờ Việt Nam), giá xăng trung bình tại nước này đã chạm mức 3,41 USD/gallon (~0,9 USD/lít), tăng 14% so với một tuần trước đó và là mức cao nhất kể từ năm 2024.

Được biết, mức giá xăng tại Mỹ cũng khác nhau đáng kể giữa các bang do chi phí lọc và vận chuyển. Tại California, người dân phải trả trung bình 5,08 USD/gallon (~1,34 USD/lít), cao nhất cả nước, trong khi tại Kansas thấp nhất với chỉ khoảng 2,90 USD/gallon (~0,77 USD/lít).

Một cây xăng tại thủ đô Washington D.C (Mỹ). Ảnh: TTXVN

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh giá dầu diesel cũng tăng vọt, đạt 4,33 USD/gallon (~1,14 USD/lít), tăng 15% so với tuần trước và cao nhất từ tháng 11/2023. Theo CNN, chi phí năng lượng tăng nhanh không chỉ ảnh hưởng tới xăng hay dầu diesel mà còn lan sang nhiều loại khác như nhiên liệu máy bay và các sản phẩm lọc dầu, khiến chi phí vận tải và sản xuất có nguy cơ gia tăng.

Trước đó, giá dầu thô Mỹ đạt mức 90,90 USD/thùng, tăng 36% so với một tuần trước. Giá dầu thô Brent cũng leo lên 92,69 USD/thùng, tăng 27% trong tuần qua. Đây được xem là một trong những đợt tăng giá nhanh nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Ông Wayne Winegarden - chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Thái Bình Dương, nhận định rằng giá xăng có thể ổn định sau vài tháng khi hoạt động vận chuyển dầu diễn ra suôn sẻ hơn, song tác động kinh tế có thể kéo dài. Do vậy, sự phụ thuộc vào các hành lang vận tải chiến lược tại Trung Đông một lần nữa phản ánh sự mong manh của an ninh năng lượng toàn cầu, ngay cả với một cường quốc như Mỹ.

Được biết, truyền hình nhà nước Iran ngày 7/3 dẫn lời một nguồn tin quân sự cho hay, nước này vẫn quản lý hoạt động hàng hải tại khu vực eo biển Hormuz theo các quy định quốc tế về tự do hàng hải. Song, nguồn tin này nêu rõ các tàu có liên quan đến Mỹ, Israel, các tàu của một số quốc gia châu Âu và các tàu chiến cải trang thành tàu thương mại, sẽ bị coi là mục tiêu quân sự.

Trước đó, lịch sử đã ghi nhận những cột mốc "đen tối" khi giá năng lượng trở thành cơn ác mộng của nền kinh tế Mỹ. Trong đó, cú sốc dầu mỏ năm 1973 và 1979 là giai đoạn khốc liệt. Lệnh cấm vận dầu mỏ từ Trung Đông khiến giá xăng tăng gấp 4 lần. Hình ảnh những hàng dài xe chờ đợi cả vài giờ đồng hồ tại trạm bơm và việc phân phối xăng theo biển số chẵn - lẻ, đã trở thành biểu tượng của sự khủng hoảng an ninh năng lượng Mỹ.

Ngoài ra, trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, giá xăng trung bình tại Mỹ đã chạm ngưỡng kỷ lục thời bấy giờ, đạt mức 4,11 USD/gallon (~1,09 USD/lít) vào tháng 7/2008. Cơn sốt giá dầu thô lên tới 147 USD/thùng khi đó cũng đã trực tiếp đẩy sức mua của người tiêu dùng Mỹ xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Tiếp đó, sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, giá xăng tại Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 5,00 USD/gallon (~1,32 USD/lít) vào tháng 6/2022. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đây là đợt tăng giá có sức nặng lớn nhất đối với chỉ số lạm phát hiện đại, buộc chính phủ phải xả kho dự trữ chiến lược ở quy mô chưa từng có.