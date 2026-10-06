Đức bắt cựu Giám đốc tình báo trong vụ rò rỉ 2.000 tài liệu mật

Ông August Hanning bị bắt giữ vì cáo buộc làm gián điệp

Cơ quan công tố liên bang Đức ngày 6-10 cho biết ông Hanning, 80 tuổi, bị tình nghi thực hiện các hành vi gián điệp, làm lộ bí mật nhà nước và âm mưu phản quốc.

Ông Hanning từng lãnh đạo BND từ tháng 12-1998 đến tháng 11-2005, sau đó giữ chức Quốc vụ khanh tại Bộ Nội vụ Đức đến năm 2009.

Một người khác cũng bị bắt là Manfred D., cựu Chánh văn phòng của ông Hanning.

Theo các công tố viên, hai người bị nghi thiết lập một thỏa thuận từ năm 2010, theo đó Manfred D. thường xuyên cung cấp thông tin tình báo nội bộ cho Hanning để đổi lấy tiền.

Từ năm 2012 đến tháng 3-2026, Manfred D. tiếp tục làm chánh văn phòng cho nhiều đời giám đốc BND và có quyền tiếp cận các tài liệu mật.

Nhà chức trách cáo buộc người này đã chuyển cho Hanning khoảng 2.000 tài liệu, trong đó có nhiều văn bản chỉ được phép lưu hành nội bộ và phục vụ các báo cáo tình báo cấp cao.

Hanning được cho là đã sử dụng những thông tin trên trong hoạt động tư vấn tư nhân.

Ông này bị cáo buộc dùng tài liệu mật để soạn một bản phân tích cho sĩ quan thuộc cơ quan tình báo nước ngoài. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định tài liệu này có đến tay người nhận hay không.

Cựu lãnh đạo BND còn bị nghi duy trì liên hệ trong nhiều năm với đại diện của một cơ quan tình báo nước ngoài và chuyển giao thông tin, một phần dựa trên tài liệu do Manfred D. cung cấp.

Cơ quan công tố chưa công bố quốc gia hoặc tổ chức tình báo có liên quan.

Nhà chức trách Đức đã khám xét nhiều địa điểm liên quan đến hai nghi phạm, trong đó có các cơ sở tại Berlin.