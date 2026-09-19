AI tạo báo cáo tình báo giả, quân đội Mỹ suýt gây chiến với Trung Quốc

Binh sĩ Mỹ điều khiển UAV. Ảnh: CNN.

CNN dẫn 4 nguồn tin thân cận với vụ việc, quân đội Mỹ đã nhanh chóng hành động với kế hoạch chặn bắt con tàu. Các thành viên vũ trang của quân đội Mỹ đang chuẩn bị lên tàu. Máy bay quân sự đã được điều động lên không trung.

Chỉ ngay trước khi chiến dịch dự kiến diễn ra, các quan chức mới xem xét kỹ hơn báo cáo do một nhà phân tích thuộc bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt lập ra và phát hiện ra rằng báo cáo này được tạo ra với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI) - và một chatbot mà nhà phân tích này sử dụng đã xác định sai loại vật liệu mà con tàu đang chở.

Theo một trong những nguồn tin, báo cáo đó “hoàn toàn sai sự thật”. Nhưng nó cũng “suýt nữa đã gây ra chiến tranh”, nguồn tin này cho biết. Bất kỳ hoạt động nào của Mỹ nhằm vào tàu Trung Quốc đều có nguy cơ leo thang thành xung đột vũ trang giữa hai quốc gia.

Trong toàn bộ quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ, các quan chức đang thúc đẩy việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hầu hết mọi khía cạnh công việc của họ, từ việc phân tích khối lượng lớn thông tin tình báo thô mà Mỹ thu thập và lựa chọn mục tiêu tấn công, đến các ứng dụng thông thường hơn như quản lý ngân sách, hậu cần và chuỗi cung ứng.

Nhưng sự cố này nhấn mạnh những rủi ro nghiêm trọng khi sử dụng công nghệ mạnh mẽ, mới mẻ và tương đối chưa được hiểu rõ này để nhắm mục tiêu trong lúc chiến tranh đang diễn ra.

Các nhà phân tích từ lâu đã lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến những tính toán sai lầm thảm khốc nếu các quốc gia dựa vào dữ liệu kém chất lượng hoặc bị lỗi – kiểu tính toán sai lầm có thể khiến Mỹ bắn vào một tàu của Trung Quốc dựa trên thông tin không chính xác.

Trong trường hợp cụ thể này, nhà phân tích đã truy vấn một chatbot về một số báo cáo tình báo trên bản kê khai hàng hóa của tàu, có nguồn gốc từ Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Mỹ khu vực Thái Bình Dương, đóng tại Hawaii. Không rõ chatbot này là sản phẩm thương mại hay sản phẩm của chính phủ Mỹ.

“Các công cụ nội bộ chủ yếu chỉ là bản sao của các sản phẩm thương mại được tô điểm thêm” - một cựu quan chức cấp cao của Mỹ, người quen thuộc với các hệ thống AI được các nhà phân tích quân sự và tình báo sử dụng, cho biết.

Con bot đã kết hợp thông tin tình báo nguồn mở với thông tin tình báo tín hiệu bí mật từ kho lưu trữ của chính phủ và đưa ra kết luận về vật liệu mà con tàu đang vận chuyển.

Sau đó, nhà phân tích lại sử dụng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp các phát hiện thành một báo cáo tình báo tiêu chuẩn - loại báo cáo được các quan chức quân sự tin tưởng, và phổ biến nó.

Lý do cho việc áp dụng nhanh chóng trí tuệ nhân tạo (AI) là vì nó có thể giúp quân đội đưa ra các quyết định trên chiến trường nhanh hơn, chẳng hạn như mục tiêu nào cần tấn công hoặc khí tài quân sự nào cần di chuyển đến đâu. Các quan chức cho rằng Mỹ không thể tụt hậu trong việc tích hợp AI vì có thể một ngày nào đó họ sẽ phải đối đầu với Trung Quốc hoặc một đối thủ khác có khả năng luôn đi trước Mỹ một bước.

Vào tháng Giêng, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã công bố “Chiến lược Tăng tốc Trí tuệ Nhân tạo” của cơ quan mình nhằm mục đích đẩy nhanh việc sử dụng AI trong quân đội.