Iran đình chỉ đàm phán với Mỹ vì chiến dịch tấn công của Israel ở Lebanon

Theo đài CNN, hãng thông tấn Tasnim hôm nay (1/6) trích dẫn nguồn tin từ giới chức Tehran xác nhận việc Iran tạm dừng các cuộc tiếp xúc với Mỹ để phản đối hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon.

"Tehran nói chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon đã làm suy yếu những điều kiện cần thiết cho một lệnh ngừng bắn toàn diện trong khu vực. Vì vậy, phái đoàn đàm phán Iran sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ qua trung gian", nguồn tin của Tasnim cho biết.

Iran tạm dừng đàm phán với Mỹ qua trung gian Pakistan để phản đối Israel. Ảnh: WANA

Cũng theo hãng thông tấn Iran, Tehran đã yêu cầu Israel chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và Lebanon, nhấn mạnh Tel Aviv phải rút quân hoàn toàn khỏi 2 khu vực này. Bên cạnh đó, Iran cũng đang cân nhắc những phương án nhằm gia tăng sức ép với đối phương tại Trung Đông, bao gồm khả năng đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định một lệnh ngừng bắn ở Lebanon là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. "Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp để hỗ trợ Lebanon và lực lượng kháng chiến chống lại sự xâm nhập bất hợp pháp của Israel", ông Baqaei nói.

Tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự chống lại nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Lebanon. Cách đây một ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã giành quyền kiểm soát lâu đài cổ Beaufort và một ngọn đồi chiến lược ở miền nam Lebanon.