Truyền thông Mỹ: Mỹ đang dồn gần hết tên lửa tầm xa tàng hình tới Iran

Bloomberg dẫn lời một nguồn tin cho biết lệnh rút tên lửa hành trình tàng hình JASSM-ER khỏi kho dự trữ ở Thái Bình Dương được ban hành hồi cuối tháng 3. Nguồn tin nói thêm số tên lửa tại căn cứ Mỹ ở nhiều nơi khác sẽ được chuyển đến các căn cứ của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ hoặc Fairford ở Anh.

Sau kế hoạch này, chỉ còn khoảng 425 tên lửa JASSM-ER trong tổng số 2.300 chiếc sẵn có phân bổ trên toàn thế giới. Con số này chỉ đủ cho khoảng 17 máy bay ném bom B-1B thực hiện một nhiệm vụ. Khoảng 75 tên lửa khác "không thể sử dụng" do hư hỏng hoặc lỗi kỹ thuật.

Tên lửa JASSM-ER, hay Tên lửa không đối đất tầm xa phối hợp, có thể bay xa hơn 950 km và tấn công mục tiêu ở khoảng cách an toàn nhằm tránh hệ thống phòng không của đối phương.

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ phóng tên lửa JASSM-ER trong một cuộc tập trận trên vịnh Mexico. Ảnh: U.S. Air Force

Cũng theo nguồn tin trên, cùng với tên lửa JASSM tầm ngắn, khoảng 2/3 kho dự trữ tên lửa của Mỹ đã tiêu tốn cho cuộc chiến với Iran.

Kho tên lửa đánh chặn và vũ khí tấn công tầm xa trở thành cơn đau đầu kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch đánh Iran hôm 28-2. Theo một nguồn tin giấu tên, 4 tuần đầu tiên Mỹ đã tiêu thụ hơn 1.000 tên lửa JASSM-ER.

Mỹ đã phân bổ ngân quỹ mua hơn 6.200 tên lửa JASSM kể từ năm 2009. Việc sản xuất loại tên lửa JASSM cơ bản đã kết thúc khoảng 10 năm trước. Kế hoạch năm 2026 của Lockheed Martin cho ra lò 396 chiếc tầm xa, trong bối cảnh dây chuyền này cũng sản xuất tên lửa chống hạm LRASM.

Điều động lượng lớn tên lửa JASSM-ER không đồng nghĩa Mỹ sẽ dùng tất cả cho chiến sự ở Iran. Cho đến nay, vũ khí này được thả từ máy bay ném bom B-52 và B-1B, cũng như các máy bay chiến đấu.

Trong khi đó, theo báo cáo chính thức của các nước vùng vịnh Ba Tư, Iran đã phóng hơn 1.600 tên lửa đạn đạo quanh khu vực và khoảng 4.000 máy bay không người lái kiểu Shahed. Chỉ riêng phòng thủ tên lửa đạn đạo sẽ tiêu tốn ít nhất 3.200 tên lửa đánh chặn.

Mặc dù Lockheed Martin sản xuất khoảng 650 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 mỗi năm, hồi tháng 1, công ty ký thỏa thuận sản xuất 2.000 chiếc mỗi năm vào năm 2030. Công ty cũng chuyển giao 96 tên lửa đánh chặn THAAD mỗi năm, nhưng đạt thỏa thuận tăng lên 400 chiếc.

Ngoài ra, Mỹ đã phóng hàng trăm tên lửa hành trình Tomahawk vào Iran. Trước chiến sự, Mỹ có khoảng 4.000 tên lửa Tomahawk, gồm cả các mẫu cũ và phiên bản chống hạm. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (RTX) giao khoảng 100 tên lửa mới vào năm 2025, trong khi khoảng 240 mẫu cũ được nâng cấp lên tiêu chuẩn Block V mới nhất.