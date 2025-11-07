Động thái gây chú ý của Mỹ với 5 nước ở “sân sau” của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh chung với lãnh đạo năm nước Trung Á ở Nhà Trắng hôm 6/11. Ảnh: Kyiv Post.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 công bố các thỏa thuận thương mại và đầu tư hai chiều trị giá hơn 5 tỷ USD giữa Mỹ với các nước ở Trung Á, gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Các nước này được gọi là nhóm C5.

“Một trong những nội dung then chốt trong chương trình nghị sự là khoáng sản chiến lược”, ông Trump nói trong cuộc gặp với các lãnh đạo nhóm C5 ở Nhà Trắng. “Chúng tôi đã củng cố an ninh kinh tế Mỹ bằng cách mở rộng các chuỗi cung ứng khoáng sản thông qua thỏa thuận với đồng minh và bạn bè trên khắp thế giới”.

Theo đó, Boeing sẽ bán 37 máy bay cho các hãng hàng không quốc gia của Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan – một bước nhằm khôi phục vai trò thương mại của Mỹ trong khu vực từng do doanh nghiệp Nga và Trung Quốc thống trị.

Tập đoàn Cove Kaz Capital Group của Mỹ sẽ đầu tư 1,1 tỷ USD để nắm 70% cổ phần trong dự án khai thác tungsten tại Kazakhstan. Khoản tiền này được Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (Ex-Im Bank) bảo lãnh 900 triệu USD.

John Deere – tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên sản xuất máy móc nông nghiệp, thiết bị xây dựng, máy lâm nghiệp và động cơ diesel hạng nặng – sẽ mở rộng hợp tác nông nghiệp với Kazakhstan và Uzbekistan để hiện đại hóa hạ tầng canh tác và tăng cường an ninh lương thực.

Hai công ty Mỹ là Leidos và Dynamic Aviation sẽ tham gia Chương trình Khảo sát Khoáng sản Chiến lược, nhằm xác định và phát triển các mỏ đất hiếm phục vụ ngành công nghệ và quốc phòng Mỹ.

Nvidia, MDIDO và Freedom Holding Corporation ký biên bản ghi nhớ về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và phát triển chất bán dẫn – phản ánh nỗ lực của Washington trong việc đưa Trung Á vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Các dự án đường sắt và hậu cần lớn trong “Hành lang Trung” – tuyến thương mại nối Trung Á với châu Âu qua vùng Kavkaz – sẽ được Citi và Ex-Im Bank cấp vốn, nhằm giảm phụ thuộc vào hạ tầng của Nga.

Theo tờ Kyiv Post, diễn biến mới phản ánh việc Washington muốn chen chân vào khu vực vốn lâu nay nằm dưới ảnh hưởng của Nga và ngày càng được Trung Quốc săn đón.

Có mặt tại Nhà Trắng, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev xác nhận quốc gia sẽ ký Hiệp định Abraham – sáng kiến do Mỹ khởi xướng để bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Hồi giáo.

Ông Tokayev gọi đây là “khởi đầu kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Á”. Về phần mình, ông Trump ca ngợi đây là “bước tiến lớn vì hòa bình”.

Đối với các nước Trung Á, hội nghị tại Washington vừa là cơ hội, vừa là cách cân bằng chiến lược. Dù Nga và Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng và năng lượng, các khoản đầu tư đó thường đi kèm điều kiện chính trị, tờ Kyiv Post đưa tin.