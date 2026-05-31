Điều khiến cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden “khiếp sợ” nhất

Bà Jill Biden động viên chồng sau cuộc tranh luận với ông Donald Trump tại Atlanta, bang Georgia, ngày 27-6-2024

“Tôi đã rất sợ hãi! Bởi tôi chưa bao giờ thấy Joe như vậy, dù là trước đây hay sau này. Chưa bao giờ! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi theo dõi buổi tranh luận đó, tôi nghĩ: “Ôi Chúa ơi! Ông ấy đang bị đột quỵ”. Chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi sợ chết khiếp!” - bà Jill Biden nói với CBS News.

Những bình luận của bà là sự thừa nhận thẳng thắn về những gì hàng chục triệu người Mỹ đã chứng kiến tại buổi tranh luận trực tiếp vào tháng 6-2024. Tổng thống Joe Biden (khi đó 81 tuổi) đối mặt với những lo ngại về tuổi tác và sức khỏe, đã có một màn trình diễn gần như khép lại nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Trong suốt chương trình, ông nhiều lần nói vấp, trả lời thiếu mạch lạc và có những khoảnh khắc gây tranh cãi trên sân khấu. Tất nhiên, nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của ông hôm đó đã cố hết sức để tạo ra một hình ảnh tích cực về cuộc tranh luận. Trong một sự kiện sau buổi tranh luận tối hôm đó, Đệ nhất phu nhân Jill Biden nói: “Joe, anh đã làm rất tốt. Anh đã trả lời mọi câu hỏi. Anh nắm rõ tất cả các sự thật”. Các trợ lý của ông Biden khẳng định, cuộc tranh luận chỉ là một trường hợp ngoại lệ - một đêm tồi tệ của vị Tổng thống lớn tuổi, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng và năng lực.

Ngay sau cuộc tranh luận, ông Joe Biden đã đến Bắc Carolina, thừa nhận mình “không còn trẻ nữa. Tôi không đi lại dễ dàng như trước. Tôi không nói chuyện trôi chảy như trước. Tôi không tranh luận tốt như trước”. Đến cuối tháng 7-2024, tức là chưa đầy 4 tuần sau cuộc tranh luận, ông Biden rút khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris ứng cử. Tuy nhiên, bà Harris đã thất bại trước ông Donald Trump.

Những tiết lộ mới nhất của cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden được hé lộ khi bà đang chuẩn bị cho chuyến quảng bá cuốn hồi ký “View from the East Wing” (tạm dịch: “Nhìn từ Cánh Đông”) bắt đầu từ ngày 2-6. Là người ủng hộ sự nghiệp của chồng hết mực, có lần trong cuộc phỏng vấn trên đài ABC, bà Jill Biden kể rằng, trong nhiệm kỳ Tổng thống, ông Joe Biden làm việc “không ngừng nghỉ”. “Những người không ở trong Nhà Trắng không thấy ông Joe làm việc vất vả như thế nào. Ý tôi là, ông ấy thức dậy, làm việc cả ngày, rồi đến tối… tôi nằm trên giường đọc sách còn ông ấy vẫn gọi điện thoại, đọc các bản tóm tắt, làm việc với nhân viên”.

Về vấn đề sức khỏe, cựu Tổng thống Mỹ vừa trải qua xạ trị và điều trị hormone để chống lại bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Văn phòng của ông Biden hồi tháng 5-2025 thông báo, cựu Tổng thống Mỹ mắc ung thư tuyến tiền liệt và đã di căn đến xương. Bên cạnh đó, không như các cựu Tổng thống khác có thể kiếm được rất nhiều tiền sau khi kết thúc nhiệm kỳ nhờ các hợp đồng viết sách, hồi ký, diễn thuyết, tuổi tác và bệnh tật đã hạn chế cơ hội tài chính của ông Biden rất nhiều. Ông có khoản lương hưu 416.000 USD/năm, trong đó 250.000 USD với tư cách cựu Tổng thống cùng 166.000 USD cho những năm làm Phó Tổng thống và Nghị sĩ Quốc hội. Bà Jill Biden đã nghỉ dạy tại Đại học Cộng đồng Bắc Virginia với mức lương 100.000 USD. Bà chuyển sang đảm nhận vị trí không lương Chủ tịch Mạng lưới Sức khỏe phụ nữ tại Viện Milken (tổ chức tư vấn do cựu chuyên gia tài chính Michael Milken thành lập). “Nếu gia đình ông Biden duy trì lối sống tiết kiệm, mọi chuyện sẽ ổn” - một người am hiểu về vấn đề tài chính của gia đình cựu Tổng thống nói.